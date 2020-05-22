Медики Білої Церкви влаштували "коронавірусний" протест: відсутні елементарні ліки

У п’ятницю, 22 травня, співробітники Білоцерківської станції екстреної медичної допомоги оголосили про страйк через відсутність у них елементарних ліків.

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Як розповів у коментарі "Главкому" голова профспілки станції Віктор Євтушенко, те, що зараз робиться на місцях, – це занепад медицини.

Голова профспілки Білоцерківської станції екстреної меддопомоги Віктор Євтушенко

"Проблема номер один – у нас немає елементарних ліків. Я 40 років працюю на швидкій і ніколи з таким не стикався навіть у найбільш кризових ситуаціях. Нема ані нітрогліцерину, ані навіть перекису водню, крапельниць", – сказав він.

За словами медика, ще три тижні тому в штаті Білоцерківської станції було 19 бригад, із яких на виклики їздили 14-15.

"Цього, безумовно, мало, бо населення Білоцерківщини – 330 тисяч людей. За нормативами, які становлять одну машину на 10 тисяч мешканців, нам треба 33 машини. Але такого, чесно кажучи, не було навіть за радянських часів. Втім, якби машин було навіть 14, цього було би більш-менш достатньо. У тому ж Фастові взагалі п’ять бригад залишилося, люди плачуть, бо це рабська праця. Повірте: наша станція битиметься до кінця, а якщо нас не почують, половина персоналу точно звільниться", – підкреслив Євтушенко.

Водночас він зазначив, що якогось конкретного плану в протестувальників немає.

"Ми не маємо права не виїжджати на виклики. Прийдуть люди, які відпрацювали свою зміну, яким виїжджати на неї завтра-післязавтра… Це все буде відбуватися прямо на станції. Очевидно, що вимога в нас буде одна-єдина – зняття з посади керівниці комунального підприємства, яка просто не справляється, та всіх керівників, які довели медичну сферу всієї Київської області до такого стану", – додав медик.

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