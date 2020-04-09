На платформі Spilno запускають безкоштовні консультації українських медиків щодо COVID-19. Мета акції - допомогти українцям зупинити епідемію та вчасно отримати допомогу. Про це OBOZREVATEL дізнався від організаторів цієї важливої ініціативи - представників платформи громадської участі Spilno.

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В умовах епідемії та стрімкого збільшення кількості осіб, у яких діагностували зараження вірусом COVID-19, а тому зростає і кількість звернень до медичних закладів. Для того, щоб попередити панічні настрої, та зняти навантаження з медичних закладів, група українських лікарів об'єдналась на платформі Spilno і надає безкоштовні онлайн консультації як через інструменти самої платформи так і через популярні месенджери Viber та WhatsApp", - пояснюють автори ідеї.

Консультувати українців на платформі Spilno наразі зголосилися 60 медиків - і їх список постійно розширюється. Вони працюють у різних куточках країни, мають різні спеціалізації та досвід, але всі вони об’єднані спільною метою: зробити свій внесок у боротьбу з коронавірусом, панікою та браком кваліфікованої медичної допомоги.

За словами авторів ідеї, на базі платформи медики надаватимуть громадянам консультації щодо банальних застуд та нежитю, визначатимуть серед усіх, хто звертається, важких пацієнтів, яким медична допомога дуже важлива, знижуватимуть навантаження на медичні установи та перешкоджатимуть поширенню фейків щодо епідемії коронавірусу та виникненню панічних настроїв серед українців.

Всі консультації - абсолютно безкоштовні. Реалізуються вони на базі платформи громадської участі Spilno, яка є власною розробкою українських кіберактивістів є безкоштовною для використання. Метою платформи її творці декларують об’єднання українського суспільства для спільного вирішення проблем та викликів сучасності.

Долучитися до фахівців, що надаватимуть безкоштовні консультації щодо коронавірусного захворювання або отримати консультацію можна тут.