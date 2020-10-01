Медик заявив про появу нових вірусів грипу в Україні

У новому епідемічному сезоні цієї осені в Україні можуть з'явитися нові, раніше невідомі, віруси грипу.

Про це розповів заступник директора Львівського обласного лабораторного центру МОЗ Олег Когут, передає Zaxid.net. За його словами, йдеться, зокрема, про грип Guangdong-Maonan (H1N1), Hong Kong (H3N2), це грип А, а також віруси групи B: Washington (Victoria) і Phuket (Yamagata), орім Phuket.

"Нас дійсно турбує ситуація з грипом. Як поведе себе коронавірус і як поведуть себе ті збудники, ніхто на сьогодні не скаже. Бо з коронавірусом в тій формі COVID-19 ми ще не стикалися. Ніхто і ніколи. Ні науковці, ні тим більше практики не можуть спрогнозувати. Але безумовно треба думати відносно захисту", – наголосив медик.

Когут порекомендував вакцинуватись ще перед поширенням ГРВІ. Він нагадав, що із початком жовтня Україна вступає в епідемічний період захворюваності на грип і гострі респіраторні захворювання. Для того, щоб виробився імунітет, після вакцинації має минути щонайменше два тижні.

Нагадаємо, раніше вірусологиня, докториня медичних наук Алла Мироненко у коментарі OBOZREVATEL заявила, що людина, яка хворіє на грип, не може заразитися коронавірусом, між вірусами відбувається "конкуренція". "В одну клітину зазвичай не потрапляють обидва віруси, тому що, коли людина інфікована, виділяється захисний білок інтерферон, який не пускає інші віруси", – сказала вона.

Як писав OBOZREVATEL, експертка з питань імунології та вірусології Світлана Доан розповіла, що під час осіннього спалаху гострих респіраторних захворювань сезонний грип може витіснити коронавірус.