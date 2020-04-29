Медикиня з Івано-Франківська жорстко відповіла скептикам карантину через COVID-19
Люди, які переконані, що поширення коронавірусу COVID-19 в Україні – нібито лише вигадка, можуть так думати, однак ситуація щодо захворюваності від цього не зміниться.
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Так на заяви скептиків карантину відповіла виконуюча обов’язки завідувача приймального відділення обласної інфекційної лікарні Івано-Франківська Ірина Бзунько. Про це йдеться в її інтерв’ю для "Галки".
"Якщо вони тут не вірять, то є статистика у світі – у Європі чи Америці, де кількість хворих чітко і ясно подається. Якщо людина собі свято переконана і думає, що цього немає, то це її особиста думка і право. Від цього ситуація не зміниться і кількість хворих теж", – зазначила вона.
За словами лікарки, країні під силу впоратися із наявною кількістю хворих, якщо епідемія піде на спад. Однак ніхто не може передбачити цього напевне.
"Дай Боже, аби воно йшло з позитивною динамікою, але як воно буде – ми не можемо знати, а маємо бути завжди готові" – підкреслила Бзунько.
В. о. завідувача приймального відділення обласної інфекційної лікарні в Івано-Франківську зазначила, що у них є люди, які перехворіли, і чітко ясно можуть розповісти про те, як їм вдалося побороти цю хворобу – хтось у легкій формі, хтось важче, перебував у реанімації. Однак це не привід відкидати дотримання норм карантину.
"Я знаю, що є такі люди, які вірять, що не потрібен цей карантин і т. д. Але мені здається: хто свідомий, тверезо оцінює ситуацію і за всім слідкує, то має розуміти, що це є насправді і багато хворих – у місті, області. Це є правдива статистика і ми тут нічого не змінимо. Виявляємо хворих – добре, отримаємо негативний тест – теж добре", – підсумувала Бзунько.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Івано-Франківську, який належить до трійки лідерів серед українських міст за кількістю хворих на коронавірус, міські медичні заклади майже переповнені. Мер міста забив на сполох через критичну ситуацію.