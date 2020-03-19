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19 березня • оновлено в 13:21
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Медичка назвала симптоми українців, які заразилися коронавірусом

3.6т
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Всі випадки зараження коронавірусом у Чернівецькій області мають легку або середню форму перебігу, важких симптомів немає.

Як розповіла в ефірі "112 Україна" заступниця голови Чернівецької обласної державної адміністрації Наталія Гусак, перший чоловік, що заразився, не демонструє ознак хвороби. Якщо другий тест на COVID-19 виявиться негативним, то можна буде вважати, що він уже здоровий (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Які симптоми у хворих на коронавірус у Чернівецькій області

Які симптоми у хворих на коронавірус у Чернівецькій області

hromadske

"Його не лихоманить, у нього вже кілька діб немає температури, немає пневмонії та кашлю. Ми можемо констатувати, що він починає видужувати", – зазначила Гусак.

За її словами, у другого пацієнта є пневмонія, залежно від часу доби у нього може підніматися температура, але стан не є складним.

Заражені коронавірусом діти також перебувають у нормальному стані. Після першої доби госпіталізації у них не спостерігалося температури, лихоманки й пневмонії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чернівецькій області ввели надзвичайний стан у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу.

Всього в області було зафіксовано шість епізодів інфікування. Йдеться про 33-річну жінку, яка померла 16 березня, громадян віком 31, 18 і 10 років, а також про двох дітей: рік і десять місяців і шість місяців. Всі вони є контактними особами з раніше підтвердженим випадком.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна Чернівці
Тег
вірус
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