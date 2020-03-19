Медичка назвала симптоми українців, які заразилися коронавірусом

Всі випадки зараження коронавірусом у Чернівецькій області мають легку або середню форму перебігу, важких симптомів немає.
Як розповіла в ефірі "112 Україна" заступниця голови Чернівецької обласної державної адміністрації Наталія Гусак, перший чоловік, що заразився, не демонструє ознак хвороби. Якщо другий тест на COVID-19 виявиться негативним, то можна буде вважати, що він уже здоровий (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).
Які симптоми у хворих на коронавірус у Чернівецькій області
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"Його не лихоманить, у нього вже кілька діб немає температури, немає пневмонії та кашлю. Ми можемо констатувати, що він починає видужувати", – зазначила Гусак.
За її словами, у другого пацієнта є пневмонія, залежно від часу доби у нього може підніматися температура, але стан не є складним.
Заражені коронавірусом діти також перебувають у нормальному стані. Після першої доби госпіталізації у них не спостерігалося температури, лихоманки й пневмонії.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чернівецькій області ввели надзвичайний стан у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу.
Всього в області було зафіксовано шість епізодів інфікування. Йдеться про 33-річну жінку, яка померла 16 березня, громадян віком 31, 18 і 10 років, а також про двох дітей: рік і десять місяців і шість місяців. Всі вони є контактними особами з раніше підтвердженим випадком.
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