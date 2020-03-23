Масок в аптеках не буде: чому обіцянки МОЗ не допоможуть українцям

Найближчим часом в аптеках України медичні маски так і не з'являться. Незважаючи на обіцянки чиновників МОЗ, всі 20 тонн вантажу з Китаю, включаючи тести на коронавірус і 50 тис. звичайних медичних масок, розійдуться по лікарнях, а також надійдуть в розпорядження військових, прикордонників, медиків, поліцейських.

Яка наразі ситуація із наявністю масок в аптеках та їхньою ціною – дізнавався OBOZREVATEL.

Вантаж не для аптек

Ще 19 березня заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в аптечних мережах маски з'являться вже до кінця тижня. Станом на 23 березня, ситуація не змінилася.

Обдзвонивши з десяток аптек у центрі та на околицях Києва, журналісту OBOZREVATEL всюди відповідали: "Масок в наявності немає". На запитання, коли буде поставка, відповідає: "Не знаємо".

Медичних масок немає ні поштучно, ні в упаковках, ні в комплектах.

Будь-яких офіційних повідомлень щодо поставок медичних масок для продажу в аптеки України немає. Не чув про це і директор асоціації професійних аптек України Володимир Руденко. За його словами, зараз аптеки намагаються власними силами закуповувати продукцію, але її просто не вистачає через наростання попиту, маски розкуповують миттєво.

"Зараз масок немає у держави, не те що в аптеках. Бо ті потужності, які у нас є, вони незначні і не можуть забезпечити таку величезну потребу. Аптеки повністю готові приймати і реалізовувати дану продукцію через свої мережі, але її просто немає фізично", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL .

Літак із захисною продукцією, що прибув із Китаю, також не врятує ситуацію, каже Руденко. Щоб забезпечити масками населення, подібні рейси мають літати регулярно.

При цьому він все ж сподівається, що українська влада дотримається обіцянки, і вже скоро медичні маски з'являться у продажу в усіх українських аптеках.

Незрозумілою залишається ситуація і з масками з Держрезерву України. За повідомленням заступника голови міністра внутрішніх справ Антона Геращенко, їх було близько 10 мільйонів. Нещодавно цей реєстр був розблокований і маски були роздані по медичних закладах, передає його слова "Укрінформ" за 20 березня.

Так 390 тис. масок отримали у Запорізькій області, майже мільйон отримала Донецька область.

За його словами, офіційна гарантія від виробника цих масок – до жовтня 2015 року, і гарантувати, що вона зможе виконувати свою захисну функцію, ніхто не може.

Facebook/Олексій Давиденко, скрін

Українці самі шиють маски

Українці ж починають згадувати шкільні курси крою та шиття, і роблять багаторазові маски просто вдома. У мережі є безліч відео, де вам поетапно розкажуть, як і з чого зшити маску і як за нею доглядати.

Своїми шедеврами українці діляться в соціальних мережах. Хтось пропонує пошити маску на продаж, є і ті, хто роздає їх безкоштовно.

facebook.com/NewRusanovka скрін

facebook/getman.podushki скрін

facebook.com/olga.busharova скрін

Подібні багаторазові маски продають і на різних інтернет-платформах, наприклад, в Rozetka або Prom.ua.

Багаторазові маски в Rozetka скрін

Багаторазові маски на Prom.ua скрін

Варто зазначити, що медичні маски не захищають здорових людей від коронавірусу COVID-19, тому носити їх повинні тільки хворі.

Про це в ефірі ObozTV розповіла сімейна лікарка Віта Олещенко, коментуючи карантин в Україні.

Вона зазначила, що маску треба вдягати на хвору людину, а не на здорову "для профілактики". За її словами, така маска пропускає "все на світі", крім пилу.

"Коронавірус передається повітряно-крапельним шляхом. Крапля повинна впасти вам на дихальні шляхи – в ніс або в рот. Хтось повинен на вас чхнути або кашлянути, і заразить вас. Якщо ж людина, яка кашляє і чхає, носить маску, то вона кашляє в неї, такі крапельки зупиняються і не потрапляють на дихальні шляхи інших здорових людей", – розповіла Олещенко.

Однак медики все ж радять носити маски навіть в тому випадку, коли у вас немає ніяких симптомів захворювання. Як заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, медичні маски треба вдягати в публічних місцях, аби не наражати на небезпеку інших.

"Хірургічна маска не захищає нас від можливого інфікування хворобами, які передаються повітряно-крапельним шляхом. Водноас, коли вводиться карантин на території всієї держави, ми всі стаємо потенційно інфікованими. ...Тому, вдягаючи маску в даний конкретний момент, ми знижуємо можливість інфікування людей, які працюють в державних структурах і які зобов'язані виходити на роботу, щоб забезпечити життєдіяльність нашої країни", – сказав Ляшко.

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