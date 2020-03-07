Медичні маски і антибіотики проти коронавируса: з'явилися нові рекомендації

На тлі епідемії коронавірусу, яка бушує в світі, багато хто почав забувати про небезпеку грипу та гострих респіраторно-вірусних захворювань. При цьому ризик підхопити ГРВІ зараз на порядок вище, ніж можливість захворіти COVID-2019

Чи можна застосовувати антибіотики проти грипу і коронавірусу, як правильно користуватися медичною маскою і хто в основній групі ризику – в матеріалі OBOZREVATEL.

Антибіотики

Приймати антибіотики в перші дні захворювання на грип, ГРВІ або COVID-2019 – велика помилка. Антибіотики не здатні впоратися з вірусом і більш того – вони несприятливо впливають на нормальну мікрофлору.

Антибіотики пацієнту може призначити тільки лікар, і тільки в разі розвитку ускладнень, які зазвичай викликаються приєднанням бактеріальної інфекції. Приймати ж антибактеріальні препарати в якості профілактики розвитку ускладнень не тільки марно, але й небезпечно.

Медичні маски

Одягайте маску в людних місцях, наприклад громадському транспорті, або при контакті з людьми, які мають ознаки захворювання на ГРВІ або грип. Обов'язково носіть маску в тому випадку, якщо ви самі захворіли.

Правила використання медичних масок gp69mos.ru

Одягати маску слід максимально щільно, так щоб вона закривала рот, ніс і підборіддя і міцно фіксувалася на обличчі. Якщо це маска із зав'язками – їх необхідно міцно зав'язати. Двоколірні маски надягають білої стороною-на-віч. Крім того, не забудьте розгорнути спеціальні складки на масці, а гнучку пластину в області носа слід щільно притиснути до перенісся.

Маску можна використовувати тільки один раз, не довше трьох годин, і обов'язково викинути після використання. Якщо маска зволожилася (через кашель і чхання, або ж на неї щось потрапило) її слід негайно замінити.

Правила використання медичних масок gp69mos.ru

Також пам'ятайте, що від коронавірусу звичайні медичні маски не захищають – вам буде потрібна спеціальна респіраторна маска або ж повноцінний респіратор з противірусними фільтрами.

Приклад респіраторної маски

Групи ризику

Основні групи ризику, яким загрожують як коронавірус, так і звичайні грип та ГРВІ, це:

Діти;

Люди старше 60 років;

Люди з хронічними захворюваннями легенів (бронхіальна астма, хронічна обструктивна хвороба легень);

Люди з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи (вроджені вади серця, ішемічна хвороба серця, серцева недостатність);

Вагітні жінки;

Медичні працівники;

Працівники громадського транспорту і підприємств громадського харчування.

Профілактика вірусних інфекцій

На сьогоднішній день найефективнішим способом профілактики грипу є щорічна вакцинація. Перш за все, вакцинуватися рекомендується тим, хто входить до групи ризику.

Оптимальний час для вакцинації це жовтень і листопад. Пам'ятайте, що вакцинувати дітей проти грипу можна тільки починаючи з шестимісячного віку.

Проти більшості збудників ГРВІ вакцини не розроблені, тому лікарі рекомендують дотримуватися стандартні заходи універсальної профілактики, які також допоможуть для профілактики коронавірусу:

Часто і ретельно мийте руки;

Уникайте контактів з людьми, що кашляють;

Дотримуйтеся здорового способу життя (сон, здорова їжа, фізична активність);

Пийте більше рідини;

Регулярно провітрюйте і зволожуйте повітря в приміщенні, в якому перебуваєте;

Рідше бувайте в людних місцях;

Використовуйте маску, коли перебуваєте в транспорті або в людних місцях;

Уникайте обіймів, поцілунків і рукостискань при зустрічах;

Не чіпайте обличчя, очі, ніс немитими руками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на суботу, 7 березня, в світі зафіксовано понад 100 тисяч випадків захворювання COVID-2019. За добу кількість заражених збільшилася на 4 807 осіб. Померли 143. Перші випадки захворювання були зафіксовані на Мальдівах.

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