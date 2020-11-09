Медична система України не витримає понад 20 тисяч хворих на COVID-19 на добу, – Ляшко

Медична система України здатна витримати 15-20 тисяч хворих на коронавірусну інфекцію на добу.

Понад 20 тисяч випадків на добу система охорони здоров'я вже не витримає, заявив перший санітарний лікар Віктор Ляшко, пише "РБК-Україна".

Водночас, за його словами, навіть сценарію, коли на добу є 15-20 тисяч випадків, краще не допускати.

"Будь-яка система охорони здоров'я не безмежна і ключовим має бути дотримання санітарних норм. Наше завдання – готуватися до найпесимістичніших сценаріїв. Коли ми говоримо, що вийшли на цифри 7-8 тисяч на добу, то наше завдання – переорієнтувати систему охорони здоров'я від запобігання хвороби до зменшення смертності", – сказав Ляшко.

У парламентському комітеті з питань здоров'я відзначили, що медсистема України не стоїть на місці, однак понад 20 тисяч випадків на добу витримати буде не здатна.

"Постійно створюються додаткові ліжка в лікарнях, облаштовуються польові шпиталі, щодня наростає потужність медичної системи. На сьогодні ми розуміємо, що вона може впоратися з 15-20 тисячами хворих на добу. Але якщо буде більш ніж 20 тисяч – до цього наша система на сьогодні не готова", – зазначив глава комітету Михайло Радуцький.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, через стрімке поширення коронавірусної інфекції в Україні вирішили посилити карантинні обмеження – ввести жорсткий карантин вихідного дня.