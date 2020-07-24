Декілька років тому на одному поважному форумі політтехнологів на запрошення організаторів виступала з доповіддю про медіа-тероризм. У чому суть поняття? І чи був теракт у Луцьку його прикладом?

Тероризм завжди вимагає ЗМІ

Американський дослідник Дж. Хардман дає таке визначення: "Тероризм – метод досягнення цілей за допомогою систематичного використання насилля… Публічність терористичного акту є кардинальним моментом у стратегії тероризму". Завдання будь-якої терористичної акції - не саме вбивство, а СТРАХ, викликаний цим вбивством або його вірогідністю. І тут "допомагають" медіа, адже будь-який терористичний акт набуває розголосу. Для ЗМІ теракт – це сенсація. Вони детально висвітлюють хід подій, журналісти телеканалів оперативно з’їжджаються на місце, шукають свідків, коментаторів. Тому в епоху інформаційного суспільства класична формула: ТЕРОРИСТИ + ЖЕРТВИ стає складнішою: ТЕРОРИСТИ + ЖЕРТВИ + МАС-МЕДІА.

Класичні атрибути тероризму :

Насилля, застосування сили, примус – основні методи впливу;

Залякування, страх, терор – основні завдання впливу;

Потужний психологічний вплив;

Відсутність будь-яких моральних та юридичних обмежень;

Висування вимог до "третьої сторони";

Випадковість вибору жертв, їхня безвинність;

Символічний смисл та характер теракту;

Таємний, конспіративний характер підготовки терактів поряд з публічністю їх здійснення;

Серійність терористичної діяльності.

На медіа-тероризм він перетворюється за наявності таких факторів:

Прагнення отримати гучний резонанс;

Поширення інформації через мас-медіа.

Щодо підтвердження , то цікавими виявились два факти про теракт у Нью-Йорку 11 вересня (він вважається наймаштабнішим у сучасній історії, адже 2977 осіб загинуло, 24 пропали безвісти). Факт №1 : перший повітряний таран Всесвітнього торгівельного центру виявився не просто знятим на телекамери, а зафіксованим з декількох ракурсів. Факт №2: другий таран було здійснено через 14 хвилин – стільки ж часу потрібно для встановлення ПТС (пересувна телевізійна станція).

Орієнтуючись на цей підхід, у наш час засилля інформаційних каналів комунікації тероризм став медіа-тероризмом. Варто зазначити, що є і інше тлумачення медіа-тероризму як інформаційного тероризму, відповідно до якого терористичною визнається сама природа інформаційного продукту, що продукують мас-медіа. Але це нагода для іншої дискусії.

Теракт у Луцьку: "чорний лебідь" посткарантинної реальності

У середу, 22 липня, країну сколихнув теракт у Луцьку. 12 годин напруги, очікувань, нервів. Що очікувати від психічно неврівноваженого злочинця, який взяв у заручники людей? Після обіду Аваков прибув на місце події, розгорнув штаб, а Зеленський зателефонував терористу, а потім виконав його безглузду вимогу викласти відеозвернення зі словами: "Фільм 2005 року "Земляни" дивитися всім". Звісно, потім відео видалили, але завдяки цьому вдалось визволити трьох заручників.

Близько 22 години правоохоронці провели операцію по затриманню злочинця і визволенню людей. Ніхто не постраждав - і це найголовніше. Поліція зробила свою справу професійно. За версією поліції на площі могли бути співучасники терориста, що і підтвердилось фактом затримання. Події могли розгорнутися за будь-яким сценарієм, була загроза вибуху у натовпі, але все закінчилось без жертв. Чудово, що реальність – це не блокбастери, в яких криваве видовище є обов’язковим.

Щодо медійної складової. Звернутись до ЗМІ попросила одна із заручниць під час телефонного дзвінка подрузі. Кореспонденти та журналісти майже усіх відомих телеканалів терміново виїхали на місце події. Весь інформаційний простір тримав у фокусі Луцьк. Свідки, експерти доповнювали сюжети. Для телевізійної інтриги останні поділились на дві групи: ті, хто переконували у правдивості події та ті, що ставили її під сумнів, натякаючи на інсценування з боку спецслужб та силовиків. З останніми сперечатися марно, адже закони медійного простору вимагають різноманітності та конспірологічних теорій.

Закон боротьби з терористами знають усі: з терористами не домовляються. Дії Президента Зеленського щодо телефонного дзвінка та виконання безглуздих вимог вже відкрили "скриньку Пандори", продемонструвавши загалу, що тероризм - дієвий метод. Скільки ще терактів буде скоєно, щоб поговорити з Президентом?

Теракт у Луцьку – "чорний лебідь" української посткарантинної реальності. Цей випадок загострив відчуття небезпеки навколишнього світу, а медійна картинка посилила відчуття страху. Відтепер правосуддя має покарати терориста. Вирок має бути максимально жорстким, щоб застерегти охочих та схильних до терористичного екстриму.