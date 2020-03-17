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18 березня • оновлено в 00:30
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McDonald's в Україні зачиняється: як можна зробити замовлення

1.1т
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Всесвітня мережа закладів швидкого харчування McDonald's повідомила, що в Україні закривається на карантин через загрозу поширення коронавірусу COVІD-19.

Відповідну заяву було опубліковано в Facebook мережі. Зазначається, що заклади посилюють свої "й без того суворі стандарти якості і безпеки".

Пресслужба мережі наголосила, що можна буде продовжувати робити замовлення через доставку або МакДрайв.

McDonald's в Україні зачиняється на карантин

McDonald's в Україні зачиняється на карантин

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"Безпека та здоров'я наших співробітників та клієнтів завжди на першому місці для нас. Давайте скористаємося цим часом, щоб піклуватися та підтримувати одне одного", - додали в McDonald's.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через карантин в Україні "Нова пошта" зачинила частину своїх відділень. Йдеться про пункти, розташовані в торговельно-розважальних центрах.

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Автор
Марина Погорілко
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
Тег
McDonald's
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