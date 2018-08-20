Представьте себе девушку. Она - дочь очень богатых родителей, ее жизнь - сплошная сказка, в которой обеспеченный папа сделал все, чтобы его дочке не пришлось ни дня работать или отказывать себе в чем-то. Эту девочку зовут Мэри Джейн Голд и родилась она в 1909 году в Чикаго.

Мэри закончила школу и не хотела продолжать учебу. Вместо этого в 20 лет она переехала из Америки в Европу -жить красивой жизнью. Более десяти лет она разъезжала по европейским столицам, путешествовала на собственном самолете и выполняла любую свою прихоть.

В мае 1940 Голд вернулась в свою парижскую квартиру. Началась немецкая оккупация Франции и Мэри решила вернуться домой, в Америку. Для этого сначала нужно было добраться Марселя, и она села в поезд.

Здесь она стала свидетелем невиданной ранее картина: на каждом пропускном пункте определенную группу людей снимали с поезда. В основном это были евреи. Но больше всего ее поразило, когда среди двух сумок военные нашли маленькую еврейскую девочку. Они спрашивали: "Чей ребенок?", но никто не ответил. Тогда малышку вышвырнули из поезда.

В своих мемуарах Мэри писала: "До сих пор виню себя, что не крикнула тогда: "Моя", не вырвала ее из рук да не прижала к себе". Но именно эта девочка открыла миру другую Мэри Голд - женщину, которая способна на подвиг.

В Марселе Мэри познакомилась с Варианом Фраем, американским журналистом, который приехал во Францию спасать евреев. Узнав о миссии, она стала одной из его помощниц. Финансирование спасения людей Голд взяла на себя. Она сняла виллу в пригороде Марселя, где прятала евреев, ожидавших отправки в Америку. Кроме того, она давала взятки работникам консульств, чтобы получить фальшивые документы и даже марсельским мафиози, потому что они организовывали переправу евреев.

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Благодаря деньгам и усилиям Мэри Голд в сотрудничестве с Фраем было спасено более 2000 евреев, среди которых художник Марк Шагал, скульптор Жак Липшиц, философ Ханна Арендт и другие выдающиеся люди.

Через 13 месяцев сотрудничество пришлось остановить, Голд и Фрай вернулись в Америку. Женщина никому не рассказывала, что она пережила за последний год. Их подвиг Фрай описал в своей книге, которая вышла через год после возвращения в Америку и открыл миру глаза на подвиг Мэри Голд, которая спасла сотни жизней.

Преклоняюсь перед такими героями!