"Маю право!" "Міс Україна-2019" потрапила в мовний скандал

Переможниця конкурсу краси "Міс Україна-2019", харків'янка Маргарита Паша оскандалилася, нібито відмовившись розмовляти українською мовою.
Інцидент трапився в рамках зйомок інтерв'ю для програми "Світське життя" з Катериною Осадчою, передає 24 канал.
Ведуча заявила, що Паша не захотіла з нею говорити українською.
"Міс Україна-2019" Маргарита Паша потрапила в "мовний скандал"
ranok.ictv.ua
Крім того, в своєму Instagram раніше "Міс Україна" розмістила пост, в якому написала, що має право викладати свої думки тією мовою, якою хоче – російською. Переможниця конкурсу краси порадила всім незгодним відписатися.
Пізніше Паша вирішила видалити частину публікації, проте заява вже розлетілася в мережі і викликала шквал критики. "За що їй дали титул?", "Яка ви "Міс Україна", якщо не поважаєте свою країну, її мову?" – "вибухнули" користувачі.
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Незабаром дівчина пояснила свою поведінку в мережі, відхрестившись від звинувачень.
Паша написала, що вона є громадянкою України, "любить її багатонаціональність і полікультурність, ніколи не ставила під сумнів її державність, національну символіку і державну мову, а також, що вона завжди вірила в верховенство права і демократичних свобод її громадян". Всі повідомлення про відмову спілкуватися українською або російською мовою вона спростувала.
"Це чистої води наклеп і вигадка скривджених заздрісників! Я однаково добре володію обома мовами, і в інтернеті ви можете знайти безліч відеосюжетів, де я даю інтерв'ю як російською, так і украиїнською мовою. Для мене це не має принципового значення, і радикальної позиції на цю тему у мене ніколи не було", – виправдалася вона.
Паша також заявила, що відмовилася говорити з Осадчою виключно через утому і погане самопочуття.
Шановні мої друзі, які не Менш шановні вороги, а такоже дорогі Хейтер та іже з ними! Давайте все ж включімо здоровий Глузд и перестанемо продукуваті фейки на рівному місці. Я хочу поставити залишкової Крапка в цьом штучно вами роздутому скандалi з приводу української мови и мого Ставлення до неї. Отже, вашій увазі моя офіційна позиція. Я, Маргарита Паша, є громадянка України и дуже люблю свою країну. Люблю ее багатонаціональність и полікультурність. Я Ніколи не ставила під сумнів ее державність, національну сімволіку и державну мову, а такоже всегда віріла у верховенство права и демократичних свобод ее громадян. Тому Офіційно заявляю, что всі ПОВІДОМЛЕННЯ про мою відмову спілкуватіся по-русски або російською (в різніх ЗМІ по-рiзному трактують!) Мовою є абсолютною брехнею. Це Чистої води наклеп и вігадка скривдження заздрісніків! Я в рівній мірі добре володію Обом мовами и в інтернеті ви можете найти безліч відео-сюжетів, де я даю інтерв'ю як російською, так и по-русски мовами. Для мене це НЕ має принципова значення и радікальної позіції на Цю тему у мене Ніколи НЕ Було. У випадка з інтерв'ю для Катерини Осадчої - у цею день я відмовілася его давати з ОДНІЄЇ єдиної ПРИЧИНИ - погане самопочуття и перевтома. З першого дня после фіналу конкурсу я Щодня Прокидайся про 4:00 ранку, так як з 6:00 у мене Безперервна ефірі на українських телеканалах, фотосесії, інтерв'ю, Божевільна Кількість ЗАХОДІВ, де я зобов'язана буті присутности, потім трівалі Наради з комітетом конкурсу, Узгодження графіків на Наступний день и так до пізньої ночі. При цьом всьому НЕ Варто забуваті ще й про підготовку до СВІТОВОГО конкурсу, де я сама ... АБСОЛЮТНО САМА! .. буду представляті нашу країну перед усім світом. Зараз у мене немає часу на сон, на спілкування з ріднімі и около людьми, немає часу на саму себе! Зараз я вся віддана работе для моєї країни и ее народу! Тому щиро прошу зрозуміті, что я така ж людина, як и ві. У мене такоже є свои почуття и емоції. Зрештою, у мене є мій організм, Який Вже ледве вітрімує ті НАВАНТАЖЕННЯ, Які звали на него. Будьте толерантними, панове! І Перш чем вішаті на людей ярлики, подумайте про Наслідки. Завжди ваша М.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося що Маргарита Паша народилася в Росії.
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