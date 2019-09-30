"Маю право!" "Міс Україна-2019" потрапила в мовний скандал

Переможниця конкурсу краси "Міс Україна-2019", харків'янка Маргарита Паша оскандалилася, нібито відмовившись розмовляти українською мовою.

Інцидент трапився в рамках зйомок інтерв'ю для програми "Світське життя" з Катериною Осадчою, передає 24 канал.

Ведуча заявила, що Паша не захотіла з нею говорити українською.

"Міс Україна-2019" Маргарита Паша потрапила в "мовний скандал" ranok.ictv.ua

Крім того, в своєму Instagram раніше "Міс Україна" розмістила пост, в якому написала, що має право викладати свої думки тією мовою, якою хоче – російською. Переможниця конкурсу краси порадила всім незгодним відписатися.

Пізніше Паша вирішила видалити частину публікації, проте заява вже розлетілася в мережі і викликала шквал критики. "За що їй дали титул?", "Яка ви "Міс Україна", якщо не поважаєте свою країну, її мову?" – "вибухнули" користувачі.

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Незабаром дівчина пояснила свою поведінку в мережі, відхрестившись від звинувачень.

Паша написала, що вона є громадянкою України, "любить її багатонаціональність і полікультурність, ніколи не ставила під сумнів її державність, національну символіку і державну мову, а також, що вона завжди вірила в верховенство права і демократичних свобод її громадян". Всі повідомлення про відмову спілкуватися українською або російською мовою вона спростувала.

"Це чистої води наклеп і вигадка скривджених заздрісників! Я однаково добре володію обома мовами, і в інтернеті ви можете знайти безліч відеосюжетів, де я даю інтерв'ю як російською, так і украиїнською мовою. Для мене це не має принципового значення, і радикальної позиції на цю тему у мене ніколи не було", – виправдалася вона.

Паша також заявила, що відмовилася говорити з Осадчою виключно через утому і погане самопочуття.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося що Маргарита Паша народилася в Росії.

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