МАУ відкрила продажі на перші рейси за кордон: названі напрямки

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) відкрила продажі квитків на авіарейси Київ-Амстердам і Київ-Париж.

Як повідомляє avianews.com, вони стануть першими регулярними напрямками компанії після ослаблення обмежень на міжнародне авіасполучення. Рейси до Нідерландів запустять з 16 червня, до Франції – з 17 червня.

У перший час польоти заплановані тільки раз на тиждень. Обслуговувати їх будуть спільно з авіакомпаніями KLM і Air France.

На відновлені маршрути можна купити квитки тільки двох класів – Economy Standard і Business Saver. Обидва тарифи включають багаж і дозволяють вносити зміни без обмежень.

У напрямку України маршрутами можуть скористатися громадяни будь-яких держав, оскільки обмеження на в'їзд для іноземців у нас знято. Правда, тим, хто прилетів з ряду країн доведеться пройти двотижневий карантин.

Польоти в країни ЄС поки дозволені тільки громадянам країн ЄС і Шенгенської зони, іноземцям з видом на проживання в цих країнах і людям, які мають право на роботу. Тому, перш ніж купувати квиток, пасажиру потрібно переконатися, що він потрапляє в вищеназвані категорії.

Надалі МАУ планує розширити міжнародну мережу, проте поки конкретні напрямки не називає.

"Це будуть традиційні європейські міста і регулярно-чартерні напрямки для туризму. Ми будемо пропонувати пасажирам і показувати тільки ті рейси, які плануємо виконувати, в яких бачимо потенціал і завантаження, щоб не скасовувати їх в останній момент. Також ми будемо попереджати пасажирів про всі обмеженнях, які є в країнах прибуття", – розповіли в прес-службі авіакомпанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" скасувала майже всі рейси і продаж квитків до 1 серпня.