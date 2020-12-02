МАУ приєдналася до міжнародного танцювального флешмобу Jerusalema Dance Challenge

Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України приєдналася до міжнародного танцювального флешмобу #JerusalemaDanceChallenge, відомому як універсальний гімн єдності під час пандемії коронавірусної інфекції.

Відповідний ролик з'явився на Youtube-каналі МАУ. У ньому в танок пішли всі представники авіакомпанії: стюардеси, пілоти, механіки, техніки та інші співробітники (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Ми приєднуємося до всіх, хто кидає виклик труднощам 2020 року в єдиному танцювальному ритмі і впевнені, що в єдності всі МИ велика сила!" – наголосили в авіакомпанії.

Відзначимо, по всьому світу в Jerusalema Dance Challеnge взяли участь уже тисячі людей. Люди з усього світу робили відео в групах та індивідуально і розміщували його в соціальних мережах.