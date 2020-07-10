МАУ опублікувала список рейсів на серпень: куди можна летіти з України
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" опублікувала детальну програму внутрішніх і міжнародних рейсів на серпень поточного року.
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В останній місяць літа МАУ планує літати з Києва до Херсона, Одеси та Львова. Міжнародні рейси будуть здійснюватися з аеропортів Києва та Одеси, повідомили на сайті компанії.
"План польотів ґрунтується на припущенні про вільне переміщення пасажирів через кордони Європейського Союзу і Шенгенської зони з туристичною метою. Крім того, в авіакомпанії розраховують на відкриття кордонів для українців в країнах східного напрямку, що дозволить поступове відновлення транзитної моделі роботи авіакомпанії", – відзначили в МАУ.
Міжнародні рейси МАУ
З Києва МАУ літатиме в такі міста світу:
Амстердам
Лондон
Париж
Торонто
Ларнаку
Ніццу
Дубай
Стамбул
Вільнюс
Рим
Мілан
Неаполь
Афіни
Франкфурт
Мюнхен
Берлін
Тбілісі
Баку
Єреван
Тель-Авів
Прагу
Відень
Кишинів
Мадрид
Барселону
З Одеси можна буде дістатися в:
Стамбул
Тель-Авів
Внутрішні рейси МАУ
Київ – Херсон
З Києва до Херсона рейси заплановані щосереди, п'ятниці та неділі місяця. Повернутися до Києва можна буде в понеділок, четвер і суботу.
Київ – Одеса
Рейси зі столиці до Одеси будуть здійснюватися щопонеділка, середи, п'ятниці та неділі. З 20 серпня перельоти будуть і по четвергах. Повернутися до Києва можна в понеділок, вівторок, четвер і суботу, з 20 серпня – у п'ятницю.
Київ – Львів
До Львова МАУ планує літати з 21 серпня по п'ятницях, повернутися до Києва можна буде в неділю.
Як писав OBOZREVATEL раніше, в МЗС дали українцям поради про відпустку за кордоном в карантин. Мандрівникам потрібно ретельно перевірити інформацію про можливості перетину кордону або транзиту, а також ретельно стежити за станом здоров'я.