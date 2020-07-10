МАУ опублікувала список рейсів на серпень: куди можна летіти з України

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" опублікувала детальну програму внутрішніх і міжнародних рейсів на серпень поточного року.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

В останній місяць літа МАУ планує літати з Києва до Херсона, Одеси та Львова. Міжнародні рейси будуть здійснюватися з аеропортів Києва та Одеси, повідомили на сайті компанії.

"План польотів ґрунтується на припущенні про вільне переміщення пасажирів через кордони Європейського Союзу і Шенгенської зони з туристичною метою. Крім того, в авіакомпанії розраховують на відкриття кордонів для українців в країнах східного напрямку, що дозволить поступове відновлення транзитної моделі роботи авіакомпанії", – відзначили в МАУ.

Міжнародні рейси МАУ

З Києва МАУ літатиме в такі міста світу:

Амстердам

Лондон

Париж

Торонто

Ларнаку

Ніццу

Дубай

Стамбул

Вільнюс

Рим

Мілан

Неаполь

Афіни

Франкфурт

Мюнхен

Берлін

Тбілісі

Баку

Єреван

Тель-Авів

Прагу

Відень

Кишинів

Мадрид

Барселону

З Одеси можна буде дістатися в:

Стамбул

Тель-Авів

Внутрішні рейси МАУ

Київ – Херсон

З Києва до Херсона рейси заплановані щосереди, п'ятниці та неділі місяця. Повернутися до Києва можна буде в понеділок, четвер і суботу.

Київ – Одеса

Рейси зі столиці до Одеси будуть здійснюватися щопонеділка, середи, п'ятниці та неділі. З 20 серпня перельоти будуть і по четвергах. Повернутися до Києва можна в понеділок, вівторок, четвер і суботу, з 20 серпня – у п'ятницю.

Київ – Львів

До Львова МАУ планує літати з 21 серпня по п'ятницях, повернутися до Києва можна буде в неділю.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в МЗС дали українцям поради про відпустку за кордоном в карантин. Мандрівникам потрібно ретельно перевірити інформацію про можливості перетину кордону або транзиту, а також ретельно стежити за станом здоров'я.