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МАУ опублікувала список рейсів на серпень: куди можна летіти з України

Карина Бондаренко
Суспільство
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МАУ опублікувала список рейсів на серпень

МАУ опублікувала список рейсів на серпень.. flyuia.com

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" опублікувала детальну програму внутрішніх і міжнародних рейсів на серпень поточного року.

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В останній місяць літа МАУ планує літати з Києва до Херсона, Одеси та Львова. Міжнародні рейси будуть здійснюватися з аеропортів Києва та Одеси, повідомили на сайті компанії.

"План польотів ґрунтується на припущенні про вільне переміщення пасажирів через кордони Європейського Союзу і Шенгенської зони з туристичною метою. Крім того, в авіакомпанії розраховують на відкриття кордонів для українців в країнах східного напрямку, що дозволить поступове відновлення транзитної моделі роботи авіакомпанії", – відзначили в МАУ.

Міжнародні рейси МАУ

З Києва МАУ літатиме в такі міста світу:

  • Амстердам

  • Лондон

  • Париж

  • Торонто

  • Ларнаку

  • Ніццу

  • Дубай

  • Стамбул

  • Вільнюс

  • Рим

  • Мілан

  • Неаполь

  • Афіни

  • Франкфурт

  • Мюнхен

  • Берлін

  • Тбілісі

  • Баку

  • Єреван

  • Тель-Авів

  • Прагу

  • Відень

  • Кишинів

  • Мадрид

  • Барселону

З Одеси можна буде дістатися в:

  • Стамбул

  • Тель-Авів

Внутрішні рейси МАУ

Київ – Херсон

З Києва до Херсона рейси заплановані щосереди, п'ятниці та неділі місяця. Повернутися до Києва можна буде в понеділок, четвер і суботу.

Київ – Одеса

Рейси зі столиці до Одеси будуть здійснюватися щопонеділка, середи, п'ятниці та неділі. З 20 серпня перельоти будуть і по четвергах. Повернутися до Києва можна в понеділок, вівторок, четвер і суботу, з 20 серпня – у п'ятницю.

Київ – Львів

До Львова МАУ планує літати з 21 серпня по п'ятницях, повернутися до Києва можна буде в неділю.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в МЗС дали українцям поради про відпустку за кордоном в карантин. Мандрівникам потрібно ретельно перевірити інформацію про можливості перетину кордону або транзиту, а також ретельно стежити за станом здоров'я.

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