МАУ опублікувала нові вимоги до пасажирів: яких заходів потрібно дотримуватися

Авіакомпанія МАУ опублікувала правила для пасажирів, яких вони будуть зобов'язані дотримуватися після відновлення польотів з 15 червня.

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Як повідомляється на сайті компанії, пасажири повинні носити маски та мати потрібну їх кількість, щоб міняти засоби захисту під час всього процесу перельоту – в аеропорту, на борту літака, під час пересадки і так далі. Самі маски необхідно носити так, щоб вони повністю прикривали ніс і рот.

Доступ до терміналу аеропорту буде обмежений. Потрапити туди зможуть лише пасажири, персонал авіакомпаній та аеропорту, а також люди, які супроводжують особливі категорії пасажирів – дітей, людей з обмеженими фізичними можливостями і так далі. Крім цього, пасажирам рекомендують здійснювати реєстрацію онлайн і використовувати кіоски самостійної реєстрації багажу, щоб не виникали стовпотворіння, а також дотримуватися дистанції в 1,5-2 метра.

МАУ опублікувала нові вимоги до пасажирів під час перельотів Прес-служба аеропорту Бориспіль

Розрахунок за товари і послуги в аеропорту і в літаку буде здійснюватися тільки безконтактно банківськими картами, а для харчування на борту стануть використовувати продукти в закритій упаковці. Напої будуть подавати в одноразовому посуді. Крім цього, припинять роздачу напоїв на розлив (крім кави і чаю).

Наостанок, МАУ порадила пасажирам вивчити карантинні заходи в країні, куди вони направляються – необхідність наявності довідки про негативний тест на COVID-19, проходження обсервації і так далі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України дозволив з 15 червня відкрити пункти пропуску і контролю в авіасполученні і з метою обслуговування рейсів в міжнародному повітряному сполученні.

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