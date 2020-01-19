Хотів стати пілотом: на Чернігівщині зустріли тіло загиблого бортпровідника МАУ

Тіло загиблого в катастрофі українського Boeing 737 старшого бортпровідника МАУ Ігоря Матькова зустріли в селищі Козелець Чернігівської області.

Трансляцію з місця подій вів кореспондент "UA: Чернігів". Відповідні фото та відео з'явилися на сторінці телеканалу у Facebook (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

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Тіло Ігоря Матькова зустріли в Чернігівській області Колаж

Жертву катастрофи доставили додому пізно ввечері 19 січня. Біля будинку, де жив Матьков, загиблого зустрічали люди зі свічками.

Скрін відео

Скрін відео

Скрін відео

Скрін відео

Колишня дружина Ігоря розповідала "Радіо свобода", що він із дитинства мріяв стати пілотом і недавно отримав ліцензію пілота пасажирського лайнера. До цього чоловік працював бортпровідником.

Причому, за словами жінки, Ігор хотів працювати пілотом саме в МАУ і в інші авіакомпанії йти не хотів. Чекав, доки з'явиться вакансія, щоб пересісти за штурвал.

Ігор Матьков Радіо Свобода

Ігор Матьков Радіо Свобода

Ігор Матьков Радіо Свобода

Ігор Матьков Факти

Як повідомляв OBOZREVATEL:

19 січня в аеропорту "Бориспіль" (Київ) приземлився борт з тілами 11 українців – 9 членів екіпажу і 2 пасажири, які загинули в авіакатастрофі.

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