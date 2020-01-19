Хотів стати пілотом: на Чернігівщині зустріли тіло загиблого бортпровідника МАУ

Тіло загиблого в катастрофі українського Boeing 737 старшого бортпровідника МАУ Ігоря Матькова зустріли в селищі Козелець Чернігівської області.
Трансляцію з місця подій вів кореспондент "UA: Чернігів". Відповідні фото та відео з'явилися на сторінці телеканалу у Facebook (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).
Тіло Ігоря Матькова зустріли в Чернігівській області
Колаж
Жертву катастрофи доставили додому пізно ввечері 19 січня. Біля будинку, де жив Матьков, загиблого зустрічали люди зі свічками.
Скрін відео
Скрін відео
Скрін відео
Скрін відео
Колишня дружина Ігоря розповідала "Радіо свобода", що він із дитинства мріяв стати пілотом і недавно отримав ліцензію пілота пасажирського лайнера. До цього чоловік працював бортпровідником.
Причому, за словами жінки, Ігор хотів працювати пілотом саме в МАУ і в інші авіакомпанії йти не хотів. Чекав, доки з'явиться вакансія, щоб пересісти за штурвал.
Ігор Матьков
Радіо Свобода
Ігор Матьков
Радіо Свобода
Ігор Матьков
Радіо Свобода
Ігор Матьков
Факти
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Вранці 11 січня Іран офіційно повідомив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.
Повноцінний доступ від іранської сторони до уламків літака МАУ українські експерти отримали лише 10 січня. Через тиждень стало відомо, як Іран заважав розслідуванню українців. Також з'ясувалося, що на місці трагедії були помічені мародери, які розбирали речі загиблих пасажирів.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини у катастрофі літака МАУ, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
Президент країни Хасан Рухані сказав, що шкодує про трагедію і висловлює глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою. Він повідомив, що країна виплатить компенсацію родинам 176 жертв.
В "Міжнародних авіалініях України" повідомили, що знали про те, що літак Boeing 737 зазнав аварії не випадково.
19 січня в аеропорту "Бориспіль" (Київ) приземлився борт з тілами 11 українців – 9 членів екіпажу і 2 пасажири, які загинули в авіакатастрофі.
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