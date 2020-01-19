Головна Новини
20 січня • оновлено в 02:02
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Хотів стати пілотом: на Чернігівщині зустріли тіло загиблого бортпровідника МАУ

1.2т
Читати матеріал російською

Тіло загиблого в катастрофі українського Boeing 737 старшого бортпровідника МАУ Ігоря Матькова зустріли в селищі Козелець Чернігівської області.

Трансляцію з місця подій вів кореспондент "UA: Чернігів". Відповідні фото та відео з'явилися на сторінці телеканалу у Facebook (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Новини
В РНБО звернулися до ЗМІ через трагедію з літаком МАУ в Тегерані

Тіло Ігоря Матькова зустріли в Чернігівській області

Тіло Ігоря Матькова зустріли в Чернігівській області

Колаж

Жертву катастрофи доставили додому пізно ввечері 19 січня. Біля будинку, де жив Матьков, загиблого зустрічали люди зі свічками.

Хотів стати пілотом: на Чернігівщині зустріли тіло загиблого бортпровідника МАУ

Скрін відео

Хотів стати пілотом: на Чернігівщині зустріли тіло загиблого бортпровідника МАУ

Скрін відео

Хотів стати пілотом: на Чернігівщині зустріли тіло загиблого бортпровідника МАУ

Скрін відео

Хотів стати пілотом: на Чернігівщині зустріли тіло загиблого бортпровідника МАУ

Скрін відео

Колишня дружина Ігоря розповідала "Радіо свобода", що він із дитинства мріяв стати пілотом і недавно отримав ліцензію пілота пасажирського лайнера. До цього чоловік працював бортпровідником.

Причому, за словами жінки, Ігор хотів працювати пілотом саме в МАУ і в інші авіакомпанії йти не хотів. Чекав, доки з'явиться вакансія, щоб пересісти за штурвал.

Ігор Матьков

Ігор Матьков

Радіо Свобода

Ігор Матьков

Ігор Матьков

Радіо Свобода

Ігор Матьков

Ігор Матьков

Радіо Свобода

Ігор Матьков

Ігор Матьков

Факти

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Україна Чернігів
Теги
видео фотографии МАУ розбився літак смерть
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги