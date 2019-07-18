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"Матюкався і бився!" На популярному курорті України лікарі швидкої влаштували сутичку через дитину

2.8т Читати матеріал російською

На популярному курорті у Кирилівці Запорізької області трапився скандальний випадок із місцевими лікарями швидкої допомоги.

Про це у Facebook повідомила голова Обласної організації допомоги хворим на муковісцидоз Катерина Нестеренко (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

У мережі вона розповіла історію, що трапилася із сім'єю з Білорусі, яка знімала гостьовий будиночок на курорті. Нестеренко повідомила, що дитині стало зле, їй викликали швидку допомогу, яка вже мала доправити її в лікарню. Але потім фельдшер повідомив, що їм надійшов ще один виклик і вони разом із ними поїдуть за іншим пацієнтом.

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"А тепер спокійно. Викликала швидку, приїхали, правда, швидко. Тут подзвонив якийсь Саня і повідомив про терміновий виклик. Ми пішли в швидку з цим бідним малюком і фельдшер сказав, мовляв, зараз поїдемо кататися. Думаю, що означає кататися?" – згадувала вона.

Нестеренко додала, що з мамою і хлопчиком вирішила поїхати бабуся, але фельдшер буквально силою намагався витягнути пенсіонерку з авто. Лікар казав, нібито всім не вистачить місця в кареті швидкої допомоги.

"Бабуся захотіла їхати з рідними, на що фельдшер почав кричати і витягати її з авто, лаявся матом, кидався на мене битися. Я сказала, що, згідно з протоколом і наказами, вони не мають права їхати на черговий виклик. Потім мене з'єднали, найімовірніше, із Сашею – я не знаю хто це. Він сказав, що всього дві швидкі, а потрібно госпіталізувати важкого хворого", – розповіла вона.

У результаті батьки дитини вирішили самі відвезти її в лікарню, додавши, що мають намір скаржитися на інцидент.

"Загалом, це кінцівка. До цього були мати і кидання на мене, я сказала, що я буду скаржитися, фельдшер грубо відповів "Іди, скаржся!" матом", – додала Нестеренко.

Нагадаємо: нещодавно до редакції OBOZREVATEL звернулися стурбовані мешканці Кирилівки. Вони повідомили нам шокуючі факти про те, що відбувається в курортному селищі і про їхнього сільського олову Івана Малєєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Літній відпочинок
Місце
Україна
Теги
відпочінок швидка допомога
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Serov Oleg
Serov Oleg
ну,вот есть ум,ехать на укрокурорт?
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