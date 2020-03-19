Матір загиблої українки з коронавірусом розповіла про жахи лікарні в Чернівцях

Мама померлої 33-річної мешканки Чернівецької області Тетяни Вишиван, у якої перед смертю діагностували коронавірус, заявила, що медики непрофесійно підійшли до лікування її доньки.

Вона підкреслила, що вірусом жінку заразив чоловік, який приїхав на початку березня із заробітків з Італії – він пройшов обстеження в лікарні, однак за симптомами медики не запідозрили у нього страшної хвороби. Про це Людмила Михайлівна розповіла в інтерв'ю "Фактам".

Коли схожі симптоми з'явилися й у Тетяни – біль у горлі, температура і жахлива слабкість – чоловік відвіз її до районної лікарні у Вашківцях. Хоча формально жінка повинна була звернутися до сімейного лікаря в своєму селі, але вони вирішили не втрачати часу.

У мешканки Чернівецької області підтвердили коронавірус

"У лікарні в доньки взяли аналіз крові і зробили їй рентген. Аналіз показав анемію, а рентген – застійну пневмонію. Так сказали лікарі у Вашківцях. Отримавши ці результати, зять повіз доньку в Чернівецьку обласну лікарню. Стан Тані погіршувався, температура не спадала. В обласній лікарні її оглядала лікар-пульманолог. Повідомила, що хрипів немає. А коли побачила рентгенівський знімок, сказала: "Ви повинні звернутися до сімейного лікаря", – розповідає Людмила Михайлівна.

За її словами, медикиня стверджувала, що тільки після того, як сімейний лікар дасть направлення, обласна лікарня зможе прийняти жінку в стаціонар. Тобто, їй порадили повертатися в село, йти до сімейного лікаря, і тільки потім знову їхати до Чернівців.

"Я все можу зрозуміти, але ж Таня вже приїхала до них із застійною пневмонією! Навіщо ж було ганяти її туди і назад?! Але пульманологиня сказала, що без направлення покласти пацієнтку в лікарню не може. Що ще дивно – в обласній лікарні, за словами зятя, ніхто навіть не запідозрив коронавірус", – стверджує жінка.

Вона підкреслила, що, розмовляючи з донькою по телефону, вловила її відчай. Адже та сподівалася, що її покладуть до лікарні, проте знову довелося їхати додому.

Так, чоловік із дружиною повернулися в село ввечері 13 березня, а наступного дня повинні були йти до сімейного лікаря. Але вже вранці 14-го Тетяні стало зле: запаморочилося в голові, вона ледь не втратила свідомість.

"Зять подзвонив до сімейного лікаря, і та викликала для доньки швидку, яка вже з направленням повезла її в обласну лікарню. Донька говорила мені: "Мамо, я думала, що помру в дорозі". В обласній лікарні їй із якихось причин не змогли дати навіть крісло-каталку. Знесиленій Тані довелося йти в палату пішки... Її поклали в інфекційне відділення. І тільки тоді нарешті запідозрили коронавірус, зробили тест. Але оскільки субота і неділя – вихідні, результатів нам сказали чекати не раніше вівторка. А до вівторка Таня не дожила..." – згадує Людмила Михайлівна.

Вона додала, що з тієї ж причини – оскільки були вихідні – до доньки не викликали невропатолога, хоча у випадку її патології повинні були це зробити. Разом із тим пацієнтці капали антибіотик цефтриаксон, хоча раніше медики попереджали, що він на неї вже не діє – відповідна позначка була в медичних документах жінки.

"Тані ставало тільки гірше. Зятя поруч із нею вже не було – коли лікарі запідозрили коронавірус, його відправили додому і сказали ізолюватися. Таня лежала в інфекційному боксі. Вона мені дзвонила і розповідала, як не може покликати медсестер, у яких на повну гучність працював телевізор. Скаржилася, що хоче в туалет, але сама ніяк не зможе до нього дійти, а допомогти нікому... Страшні реалії наших лікарень... А коли я дзвонила в лікарню з Італії, медикиня говорила, що все під контролем", – зазначає жінка, додаючи, що востаннє говорила з донькою за декілька годин до її смерті і та змогла лише прошепотіти: "Мамо, мені стало так погано. Я втратила свідомість" і більше нічого.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Чернівецькій обласній лікарні померла жінка, яка перебувала на стаціонарному лікуванні з підозрою на коронавірус.

Голова Чернівецької обласної держадміністрації Сергій Осачук заявив, що 33-річна українка в Чернівецькій області померла не від коронавірусу, а через ускладнення, викликані хронічною патологією.

Пізніше стало відомо, що причину смерті мешканки Чернівецької області, у якої був діагностований коронавірус, буде встановлювати поліція.

Мама померлої Тетяни Вишиван, у якій перед смертю виявили коронавірус, заявила, що COVID-19 її міг заразити саме чоловік. Водночас їхніх дітей і літніх рідних чоловіка на наявність захворювання не перевіряли.

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