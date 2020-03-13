Письменниця й політична діячка Марія Матіос розкритикувала цьогорічне преведення вручення Шевченківської премії – найвищої державної нагороди в галузі культури і мистецтва.

Як вона зазначила на своїй сторінці у Facebook, президенту Володимиру Зеленському було нібито несила вимовити ім’я національного генія і власноруч вручити найвищу державну відзнаку тим, хто її заслужив.

"Вчора був "вінегрет" 95 кварталу за участі вчителя Голобородька, а не президента України, якому "западло" було вимовити ім’я національного генія і власноруч вручити найвищу державну відзнаку тим, хто її заслужив! Він грайливо сказав про високу честь брати участь у цій церемонії, але у президента, очевидно, такі радники і консультанти, яким навіть невтямки, що це обов’язок, а не честь – власноруч вручити диплом і нагрудну відзнаку лауреатам найвищої державної нагороди", – зазначила Матіос.

Марія Матіос

За її словами, раніше ніколи не було такого, щоб найвищу премію від імені держави і за підписом президента України вручав не президент, який сидів у залі опери.

"Такого не було, щоби президент не згадав навіть імені Шевченка і не процитував бодай один – найбільш запам’ятовуваний рядок, якщо пам'ять не спроможна запам’ятати оте громове "Та не однаково мені!". Такого не було, щоби на вечорі не звучав "Реве та стогне Дніпр широкий" і "Заповіт", – обурилася письменниця.

Вона нагадала, що усі президенти боялися Шевченка.

"Кучма свого часу, у пік протестів "Україна без Кучми", "знайшов" собі дорогу кудись за кордон, доручивши вручити премію голові Верховної Ради, але вручення, як і належало за положенням про премію, таки відбулося в Національній опері. Тоді за сценарієм зі святкового концерту вилучили заповіт, і зал без підказки встав і без диригента розколов стіни опери співом.

Страх Януковича перед українською силою навіть у перший рік президентства "загнав" тодішніх лауреатів у вестибюль музею в Каневі . Згодом вручення премії переносили за якісь овальні столи, невідомо в якому приміщенні, потім усамітнювалися у крихітному музеї в Києві, куди ще за Януковича забили вхідні двері, зробивши мало не "чорний" хід збоку. Минулоріч було гарнезно: біля самого Шевченка на Чернечій горі", – нагадала Матіос.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Матіос розкритикувала позицію українців, котрі збунтувалися проти прибуття до України земляків, яких евакуювали із епіцентру коронавірусу – китайських міста Ухань і провінції Хубей.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!