Мати загиблого "кіборга" – про "воїнів-селюків" Єгорової: ми сім'ї тих, хто віддав життя за Україну

Мати військовослужбовця Збройних сил України Дениса Поповича, який був убитий в боях за Донецький аеропорт, закликала називати його не загиблим, а тим, хто віддав життя за Україну.

Під час Маршу захисників в Києві жінка зазначила, що її син одним з перших кинувся в бій з гранатометом проти танків. У коментарі "Радіо Свобода" вона також відповіла телеведучій Сніжані Єгоровій, яка образила захисників України, назвавши їх "селюками", які "ні до чого не прагнули в житті".

"Слово "загинув" дуже болюче для нас. "Віддав життя за Україну" – ось так правильно говорити. Всі пишуть "загинули", "сім'ї загиблих"... Ніякі ми не сім'ї загиблих. Ми сім'ї тих, хто віддав життя за Україну. Селюків. Ви мене розумієте.

Мій син з села, не любив місто. Але мав ступінь бакалавра, мав вищу освіту. Він подав до аспірантури, йому прийшов виклик захищати магістра, коли ми його ховали. Ми тут для того, щоб пам'ятали наших синів", – сказала жінка.

Як писав OBOZREVATEL, Сніжана Єгорова після того, як образила захисників незалежності України, заявила, що їй і її дітям почали надходити погрози. Також вона зібралася судитися зі ЗМІ, які оприлюднили її заяву про воїнів.