Мати загиблого "кіборга" – про "воїнів-селюків" Єгорової: ми сім'ї тих, хто віддав життя за Україну

Кирило Лютий Суспільство 01:00, 25.08.2020

Мати військовослужбовця Збройних сил України Дениса Поповича, який був убитий в боях за Донецький аеропорт, закликала називати його не загиблим, а тим, хто віддав життя за Україну.

Під час Маршу захисників в Києві жінка зазначила, що її син одним з перших кинувся в бій з гранатометом проти танків. У коментарі "Радіо Свобода" вона також відповіла телеведучій Сніжані Єгоровій, яка образила захисників України, назвавши їх "селюками", які "ні до чого не прагнули в житті".

"Слово "загинув" дуже болюче для нас. "Віддав життя за Україну" – ось так правильно говорити. Всі пишуть "загинули", "сім'ї загиблих"... Ніякі ми не сім'ї загиблих. Ми сім'ї тих, хто віддав життя за Україну. Селюків. Ви мене розумієте.

Мій син з села, не любив місто. Але мав ступінь бакалавра, мав вищу освіту. Він подав до аспірантури, йому прийшов виклик захищати магістра, коли ми його ховали. Ми тут для того, щоб пам'ятали наших синів", – сказала жінка.

Як писав OBOZREVATEL, Сніжана Єгорова після того, як образила захисників незалежності України, заявила, що їй і її дітям почали надходити погрози. Також вона зібралася судитися зі ЗМІ, які оприлюднили її заяву про воїнів.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Мер Дніпра Борис Філатов привітав українців із Днем Незалежності

Повєткін нокаутував Вайта, "Баварія" виграла ЛЧ: підсумки спорту 23 серпня

Фінал Ліги чемпіонів-2020: відеоогляд матчу ПСЖ – "Баварія"

Дружина знаменитого футболіста відкрила бюст в сукнi на голе тіло

Чарівні пігулки: чи допомагають вітамінні добавки зберігати здоров’я та красу