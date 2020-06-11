Мати з Каліфорнії закликала інших батьків не надягати маски на їх маленьких дітей, оскільки ті можуть задихнутися.

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Як повідомляє DailyMail, із відповідним зверненням виступила Ванесса Мадрид із Каліфорнії. Вона пояснила, що через маски зростає ризик задухи, а також поширення мікробів, оскільки діти часто торкаються до обличчя руками.

"Не надягайте маску на вашу дитину. Дихальні шляхи у дітей менші, тому через маску їм ще складніше дихати. Якщо маску одягати щільно, то зростає ризик задухи, а якщо вільніше – то вона не забезпечить потрібний захист", – заявила Ванесса.

Мати з Каліфорнії пояснила ризики носіння медичних масок дітьми Facebook Ванесси Мадрид

Вона також зазначила, що немовлята не зможуть самі зняти маску, якщо їм буде важко дихати, а старші діти просто зрушать її вниз і почнуть торкатися обличчя руками, що теж підвищує ризики захворювання COVID-19 та іншими вірусами.

Коментатори під публікацією погодилися з думкою жінки і відзначили, що потрібно бути досить безвідповідальним, щоб надягати на немовлят маски.

Як повідомляв OBOZREVATEL, медичні маски можуть бути небезпечні для дітей віком до двох років.