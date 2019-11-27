Мати скандального дуету Anna Maria отримала високу посаду в Криму

Мати учасниць скандального дуету Anna Maria Ларису Опанасюк призначили на посаду "уповноваженої з прав людини" в окупованому Росією Криму.
Таке рішення ухвалив підконтрольний Кремлю парламент Криму, передає "Крим.Реалії". Раніше кандидатуру Опанасюк погодила російська омбудсменка Тетяна Москалькова.
"Дякую за надану мені довіру. Виправдаю. Я впевнена в плідній співпраці", – сказала Опанасюк, складаючи присягу.
Лариса Опанасюк
Зі свого боку українська уповноважена з прав людини Людмила Денисова заявила, що її повноваження поширюються на анексований Крим, і жителі півострова не потребують окремого представника.
Нагадаємо, що раніше Лариса Опанасюк співпрацювала з Сергієм Аксьоновим, поставленим окупантами на чолі Криму. З 28 лютого 2014 року Опанасюк обіймала посаду заступниці Аксьонова.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У лютому 2019 року дует ANNA MARIA брав участь в фіналі Національного відбору на конкурс Євробачення.
За день до цього дівчата серйозно оскандалилися в ефірі кримськотатарського телеканалу ATR. Вокалістки, які народилися і виросли в Криму, в інтерв'ю з Романом Скрипіним відмовилися визнавати анексію півострова РФ, а також заявили, що "в Україні не триває війна з Росією".
У мережі з'явилася буря обурення через скандальне інтерв'ю. Користувачі назвали сестер "дешевими балалайками".
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