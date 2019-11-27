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29 листопада • оновлено в 12:24
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Мати скандального дуету Anna Maria отримала високу посаду в Криму

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Мати учасниць скандального дуету Anna Maria Ларису Опанасюк призначили на посаду "уповноваженої з прав людини" в окупованому Росією Криму.

Таке рішення ухвалив підконтрольний Кремлю парламент Криму, передає "Крим.Реалії". Раніше кандидатуру Опанасюк погодила російська омбудсменка Тетяна Москалькова.

"Дякую за надану мені довіру. Виправдаю. Я впевнена в плідній співпраці", – сказала Опанасюк, складаючи присягу.

Лариса Опанасюк

Лариса Опанасюк

Новини
"Валіть жити в Росію": скандальні ANNA MARIA розлютили мережу своїм виступом на "Новій хвилі"

Зі свого боку українська уповноважена з прав людини Людмила Денисова заявила, що її повноваження поширюються на анексований Крим, і жителі півострова не потребують окремого представника.

Нагадаємо, що раніше Лариса Опанасюк співпрацювала з Сергієм Аксьоновим, поставленим окупантами на чолі Криму. З 28 лютого 2014 року Опанасюк обіймала посаду заступниці Аксьонова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У лютому 2019 року дует ANNA MARIA брав участь в фіналі Національного відбору на конкурс Євробачення.

  • За день до цього дівчата серйозно оскандалилися в ефірі кримськотатарського телеканалу ATR. Вокалістки, які народилися і виросли в Криму, в інтерв'ю з Романом Скрипіним відмовилися визнавати анексію півострова РФ, а також заявили, що "в Україні не триває війна з Росією".

  • У мережі з'явилася буря обурення через скандальне інтерв'ю. Користувачі назвали сестер "дешевими балалайками".

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Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Гліб Іванов
Тема
Анексія Криму
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Ti Vladimir
Ti Vladimir
Где Денисова была и почему молчала когда Украина прекратила подачу электроэнергии и днепровской воды в Крым? Пусть приедит в Крым и ей жители популярно объяснят где её полномочия.
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Обозовцы, а что это вы комментарии убираете
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