Породілля померла від Covid-19, а в немовляти інфекції не виявили: подробиці смерті багатодітної матері в Луцьку

На Волині після кесаревого розтину в обласній лікарні померла породілля, мама п'ятьох дітей. Лікарі кажуть, що тест підтвердив наявність коронавірусу. А ось у новонародженої дівчинки інфекцію не виявили.

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Лікарі врятувати не змогли

39-річна Анна С. жила в селі Топілля в Рівненській області. Ще 19 червня у неї піднялася температура, з'явилася задишка, головний біль, підвищився тиск.

За словами глави Подлозцької ОТО Миколи Костюкевича, до лікарів жінка поїхала в сусідню Волинську область, оскільки населений пункт географічно розташований ближче до Луцька.

Село Топілля географічно ближче до Луцька. google.com/maps

Анну оглянули в перинатальному центрі і запідозрили щось недобре, занадто низькою виявилася сітурація (насичення крові киснем). Жінку відправили в інфекційну лікарню, де взяли аналізи на коронавірус.

А 23 червня в Луцькому пологовому будинку їй провели кесарів розтин. Уже тоді лабораторно було підтверджено коронавірус. Народжена дівчинка опинилася у важкому стані, її відправили в реанімацію. А маму через добу перевели в обласну лікарню, оскільки була підозра на серйозне запалення легенів. Але 28 червня жінка померла.

У Волинській обласній лікарні OBOZREVATEL розповіли, що жінка потрапила до них уже в тяжкому стані – низька сітурація, коронавірус і супутня патологія. Лікарі боролися за її життя, але врятувати не змогли.

Швидка допомога. Кореспондент

Немає ні бабусь, ні дідусів

Без мами залишилося п'ятеро дітей. За словами глави ОТО, в багатодітній родині немає ні бабусь, ні дідусів. "Але сама Анна родом із багатодітної сім'ї, у неї четверо братів і сім сестер. Тому зараз вони всі допомагають овдовілому чоловіку. Іван до цього займався підробітками у нас тут в області. Але тепер буде доглядати за маленькою донькою", – говорить Костюкевич.

"У сім'ї є своє господарство – корова, кури, город. За рахунок цього і будуть виживати, так всі в селі живуть", – зазначає місцева жителька.

Сім'я Анни та Івана дуже віряча, вони є парафіянами церкви євангелістів.

У жінки залишилося п'ятеро дітей. Сьогодні

Був тільки один випадок коронавірусу

У самому селі Топілля до цього був єдиний випадок коронавірусу. Правда, багато хто вважає його дивним.

"У моєї свекрухи, їй 81 рік, тест підтвердив коронавірус. Баба на вулицю не виходила до цього, до церкви навіть не ходила. Звідки у неї міг взятися цей коронавірус? Три сім'ї посадили на самоізоляцію. Ми тиждень сиділи, на вулицю не можна вийти, в магазин не можна. Прийшли результати – ні у кого з близьких не виявили. Як таке може бути?" – розповідає місцева жителька Катерина.

У селі кажуть, що у них із правилами карантину дуже суворо, в магазин можна заходити тільки по одному, більшість навіть по вулицях ходить у масках.

"А ви поїдьте до Луцька, тут поруч. Там навіть на базарі без масок ходять. А у нас глава ОТО всіх змушує в масках вулицями ходити", – уточнює місцевий житель.