Мати курсанта, який був на борту Ан-26, відмовилася вірити у смерть сина

Мати курсанта Олександра Скочкова, який був на борту Ан-26, що впав під Харковом, офіційно не отримала інформації про смерть сина, тому вона не вірить у його загибель.

Про це вона розповіла ТСН тоді, коли ще повідомлялося про трьох зниклих безвісти. Станом на 14:00 відомо про загибель 26 осіб. 25 померли на місці, один курсант помер у лікарні, ще один вижив.

Зазначається, що у 2014 році жінка втратила чоловіка – штурман Іл-76 Ігор Скочков загинув над Луганськом.

"Ніхто не приїхав додому і не сказав, ніхто не зателефонував, не зателефонувало керівництво бригади з Чугуєва і не сказали, що його знайшли, що він мертвий. Так, він вчиться (у Харківському університеті повітряних сил імені І. Кожедуба. – Ред.), він – син загиблого льотчика Іл-76. Ніхто не сказав, що він (син. – Ред.) помер. Я вірю в диво, що у нього найсильніший янгол-хранитель. Я, як мама, відчуваю, що він живий", – сказала Оксана.

Вона також додала, що серед 25 загиблих, фото яких опублікували, "Саші (сина) на фотографії немає".

OBOZREVATEL стало відомо, що Олександр був на борту Ан-26 у мить аварії. Він також значиться в списку екіпажу, який потрапив у мережу незабаром після авіакатастрофи.

Його батько, Ігор Скочков, служив штурманом авіаційної ескадрильї 25-ї гвардійської військово-транспортної авіаційної бригади Збройних сил України. Він загинув 14 червня 2014 року внаслідок катастрофи з літаком Іл-76, яки збили російсько-окупаційні війська над Луганськом.

Служба безпеки України зробила щохвилинний розбір аварії Ан-26:

18:50 – старт навчального польоту. Закінчення планувалося на 22:50.

20:38 – командир доповів про відмову лівого двигуна.

20:40 – запит на посадку.

20:45 – авіакатастрофа.

Там запевнили, що всі польоти виконував командир. Курсанти в керуванні літаком не брали участі.

Нагадаємо, що міністр оборони Андрій Таран заявив, що військовий літак Ан-26 ЗСУ, найімовірніше, зачепився крилом за землю. Льотчик-випробувач держпідприємства "Антонов" Сергій Тарасюк спростував одну з версій катастрофи, що нібито в Ан-26 відмовив один двигун і він через це впав.