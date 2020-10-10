Мати і син народилися з унікальними чорно-синіми очима. Фото

Карина Бондаренко Суспільство 03:40, 10.10.2020

35-річна Елізабет Тайлер і її син Ліам Мексус народилися з захворюванням, званим гетерохромія ірідум. Це означає, що їх райдужні оболонки мають різні кольори.

Само по собі це захворювання зустрічається рідко, але ще неймовірнішою є передача гетерохромії від батьків до своєї дитини, повідомляє Daily Mail.

Гетерохромія ірідум викликана нерівномірним розподілом меланіну, пігменту, що визначає колір очей.

Карі очі багаті меланіном, а блакитні райдужні оболонки вказують на брак пігменту. При цьому у Елізабет і Ліама з Огайо однаково присутні обидва кольори.

Захворювання вражає обидві райдужки Елізабет, в той час як у її сина одне яскраво-синє око і одне "закручене" двома кольорами.

Райдужні оболонки мають різні кольори.
Daily Mail.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у двох інфікованих коронавірусом лікарів з Центральної лікарні Уханя (Китай) хвороба спровокувала різкий гормональний збій і потемніння шкіри.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Кличко звернувся до уряду через нестачу місць для хворих на COVID-19

У мережі сплило показове відео із сепаратистом Струком, який іде в мери

Верховний суд зобов'язав президента говорити українською

Клоуни та кухарки перетворили країну в шоу

У 19 років пішов воювати на Донбас, а тепер бореться за життя: захиснику України терміново потрібна допомога