Мати Бузини звернулася до Зеленського з проханням: про що йдеться

Мати вбитого журналіста та письменника Олеся Бузини Валентина звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням про особистий прийом.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Ренат Кузімін, опублікувавши знімки звернення й уточнивши, що воно було направлене українському главі 31 травня.

"Не зважаючи на те, що з моменту вбивства Бузини пройшло більше чотирьох років, винних досі не встановлені та не покарані, а справа проти передбачуваних виконавців більше 15 місяців затягується в суді", – зазначив Кузьмін.

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Ілюстрація. Звернення Валентини Бузини до Володимира Зеленського Колаж

Він також назвав очевидним те, що до вбивства журналіста "причетні українські спецслужби і приховування цього факту стало причиною масових фальсифікацій і незліченних порушень, допущених у справі".

Юрист додав, що п'ятий президент Петро Порошенко, керівники Служби безпеки, Генеральної прокуратури та міністерства внутрішніх справ України раніше відмовили матері письменника у зустрічі.

"Сподіваюся, новий президент по-людськи поставиться до прохання Валентини Бузини і здійснить особистий прийом, після чого справа набуде справедливого обороту", – підсумував адвокат.

Олесь Бузина buzina.org

Текст звернення до Зеленського facebook.com/RRKuzmin

Текст звернення до Зеленського facebook.com/RRKuzmin

Нагадаємо, Бузину застрелили 16 квітня 2015 року біля свого будинку в Києві. У журналіста випустили чотири кулі, одну з них – у голову.

Слідство розглядало кілька версій вбивства, зокрема, пов'язану з професійною діяльністю журналіста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2018 року стало відомо, що до складу суддівської колегії, яка буде розглядати по суті кримінальну справу про вбивство Олеся Бузини, входить суддя Олег Линник, який раніше виніс м'який вирок фігуранту справи про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія.

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