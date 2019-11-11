Із здивуванням ознайомилася з матеріалом так званого розслідування Bellingcat про Міністерство у справах ветеранів.

По-перше, дивує вибірковість у підході Белінгів до підготовки цього матеріалу, адже коментарі бралися лише в окремих фігурантів, з прицілом в основному на тих, хто не прокоментує, або не зможе прокоментувати питання.

По-друге, на жаль можу констатувати проблеми в самій структурі Белінгкет. Є всі ознаки, що до неї інфільтровані люди з ФСБ РФ. Інакше я не можу пояснити для себе координованість роботи з російським ресурсом The insider, що контролюється Лубянкою. "Фашисти в Україні" - це виключно російський нарратив, яким вони годують інформаційний простір з часів Революції Гідності. 16 матеріалів про неонацистів в Україні від Беллінгів, в той час, як Європа кишіть агентами впливу Росії на всіх шаблях влади й майже у всіх країнах, - на мій погляд, дуже вдала спроба відвести погляд світової громадськості від справжніх проблем та загроз. Як каже відомий російський пропагандист: "співпадіння? Не думаю". Тому я переконана, що керівництву Беллінгів слід уважніше придивитися до власних контриб’ютерів, тим більше, що серед них багато людей з російськими прізвищами.

Facebook Ірини Фріз

Нарешті про саму суть питання, що підняли "котята". Під час створення Міністерства для мене було важливо працювати з усіма ветеранами, що боронили Україну. Я дотримуюсь демократичних поглядів, і особисті переконання захисників України не можуть визначати державну політику щодо них. Я насправді знаю багатьох представників з СІЧ та Національний корпус: це досвідчені бійці, які дуже гарно зарекомендували себе на фронті у відбитті російської агресії. Їх патріотизм та зусилля щодо захисту України, самопожертва – це те, що визначає моє ставлення до них. Їх ідеологічні переконання, допоки вони не порушують закон – це їх особиста справа.

Щодо Руху Ветеранів України. За шість років війни через фронт в нас пройшло більше 360 тисяч бійців. Це дуже багато. Серед них люди з різними поглядами, різних релігійних конфесій, політичних переконань, різним досвідом та світосприйняттям. Розбудова державної політики, що встановлює рівність щодо всіх них і є справжнім проявом демократії. Визнаю презумпцію невинуватості: поки не доведена провина, а головне – не порушено Закон – звинувачення неможливі, адже в противному випадку це зветься Росією.

Facebook Ірини Фріз

Facebook Ірини Фріз

Facebook Ірини Фріз

Facebook Ірини Фріз

Пост Ірини Фріз Facebook Ірини Фріз

Пост Ірини Фріз Facebook Ірини Фріз

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал