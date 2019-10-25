Матері не прийшли: у Горлівці попрощалися з дітьми, які загинули в пожежі. Фото 18+

В окупованій Горлівці відбулися похорони загиблих внаслідок пожежі в приватному будинку дітей – Аміни, Віталіни й Каті.

Повідомляє видання "Остров". У Богоявленському соборі місцеві жителі попрощалися із померлими (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку докінця).

Цього дня в населеному пункті оголосили траур. Процедуру взяла на себе так звана адміністрація Горлівки.

У Горлівці попрощалися із загиблими в пожежі дітьми

Як повідомив подконтрольний "ДНР" "мер" міста Іван Приходько, матері дітей не відвідали їхнє поховання.

Жахлива трагедія трапилася 21 жовтня приблизно опівночі. У вогні загинули три дівчинки – Віталіна й Катерина Кононенки, а також Соколова Аміна. Їхній вік – три, п'ять і шість років.

У поліції повідомили, що жінки пішли гуляти, а малих залишили без нагляду. Діти знайшли в квартирі сірники й почалис гратися, що призвело до загоряння.

Матері загиблих дітей

Похорон дітей у Горлівці

Похорон дітей у Горлівці

Похорон дітей у Горлівці

Похорон дітей у Горлівці

Як писав OBOZREVATEL, раніше в багатоквартирному будинку міста Мар'їнка Донецької області прогримів вибух, що забрав життя двох людей.

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