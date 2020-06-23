Матч "Мутантів": під Києвом пройшли змагання з прикладної стрільби

Матч, організований цивільною ініціативою Mutants Squad за підтримки компанії "Українська бронетехніка", відбувся 21 червня на спеціалізованій території в Київській області.

На шести рубіжах і вправах працювали понад 30 судей, хелперів та допоміжного персоналу. У матчі взяли участь 16 тактичних груп, 70 відсотків учасників були на матчі вперше. На одній арені змагались спец призначенці і цивільні спортсмени-чемпіони, бійці територіальної̈ оборони і військові запасу. Вправи були побудовані таким чином, що грамотна комунікація і робота в групі надавали команді значну перевагу над індивідуальною роботою кожного окремого стрільця. Не на останньому місці були навички стрільби на середні відстані (200-300 метрів) та фізична кондиція учасників. Все в комплексі сформувало п‘ятірку лідерів, що запекло боролись між собою за звання переможців.

Учасники протестували ходові якості броньованих машин "Варта" Фото: Валентин Кармінський і Дмитро Дятлов

Змагалися спецпризначенці і цивільні спортсмени-чемпіони, бійці терріторіальной̈ оборони і військові запасу Фото: Валентин Кармінський і Дмитро Дятлов

Учасники протестували ходові якості броньованих машин "Варта" Фото: Валентин Кармінський і Дмитро Дятлов

Організатори зазначають, що рівень команд значно виріс, стрілки зробили роботу над помилками, знають та розуміють до чого готуватись, грамотно використовують та готують екіпірування, полірують навички стрільби на різні дистанції.

"Ми переконані, що у випадку продовження агресії проти нашої країни кожен з нас має бути готовим захищати свою землю. Такі заходи як Mutants Match направлені на формування резерву територіальної оборони та відпрацювання навичок роботи тактичних груп", – сказав генеральний директор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас.

Змагалися спецпризначенці і цивільні спортсмени-чемпіони, бійці терріторіальной̈ оборони і військові запасу Фото: Валентин Кармінський і Дмитро Дятлов

Учасники протестували ходові якості броньованих машин "Варта" Фото: Валентин Кармінський і Дмитро Дятлов

В рамках змагань учасники мали можливість ознайомитись з тактико-технічними характеристиками і перевірити ходові якості броньованих машин "Варта" і "Новатор", які постачаються силовим відомствам України.

Учасники протестували ходові якості броньованих машин "Новатор" Фото: Валентин Кармінський і Дмитро Дятлов

Змагалися спецпризначенці і цивільні спортсмени-чемпіони, бійці терріторіальной̈ оборони і військові запасу Фото: Валентин Кармінський і Дмитро Дятлов

Територіальна оборона є запорукою безпеки України та її громадян. Саме тому важливо не просто розбудовувати пов'язані з теробороною напрями, але й постійно підтримувати у бойовій готовності громадян, що входять до її складу та мають досвід бойових дій.