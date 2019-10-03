Mastercard розігрує подорож у Париж на популярний міжнародний турнір: як перемогти

Mastercard розігрує подорож на двох до Парижу та квитки на грандіозний League of Legends World Championship Finals, який відбудеться 10 листопада 2019 року.

Для того, щоб перемогти потрібно з 1 по 20 жовтня 2019 року поповнити свої акаунти онлайн-ігор та ігрових мереж карткою Mastercard на leogaming.net. Серед усіх учасників, які виконали умови, буде розіграна подорож на двох на League of Legends World Championship Finals.

Коротко про правила акції:

акція діє на будь-які поповнення на сайті net, а не тільки на League of Legends;

поповнення League of Legends можуть бути лише на СНД-сервері;

акція діє з 1.10.2019 р. по 20.10.2019 р.(включно)на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території.

більше оплат з Mastercard – більше шансів виграти подорож.

Повний перелік офіційних правил можно переглянути за посиланням.

Mastercard розігрує квитки на League of Legends World Championship Finals killping.com

Що входить у подорож?

• Переліт в обидві сторони для двох осіб з Києва до Парижа;

• трансфер в обидві сторони (аеропорт – готель – аеропорт);

• 2 ночі, 3 дні в 4- або 5-зірковому готелі, один номер для двох осіб;

• 2 квитки на League of Legends World Championship Final і страхування подорожі;

• картка Mastercard для витрат на товари, продукти харчування, напої (150 € на добу на 2 особи)

Як писав OBOZREVATEL, міжнародна платіжна система MasterCard змінила правила автоматичного списання грошей з карт. Для кожного регулярного списання коштів продавці тепер повинні отримувати явну згоду клієнта на такі операції, йдеться на сайті американської корпорації.

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