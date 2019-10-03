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3 жовтня • оновлено в 11:59
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Mastercard розігрує подорож у Париж на популярний міжнародний турнір: як перемогти

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Mastercard розігрує подорож на двох до Парижу та квитки на грандіозний League of Legends World Championship Finals, який відбудеться 10 листопада 2019 року.

Для того, щоб перемогти потрібно з 1 по 20 жовтня 2019 року поповнити свої акаунти онлайн-ігор та ігрових мереж карткою Mastercard на leogaming.net. Серед усіх учасників, які виконали умови, буде розіграна подорож на двох на League of Legends World Championship Finals.

Коротко про правила акції:

  • акція діє на будь-які поповнення на сайті net, а не тільки на League of Legends;

  • поповнення League of Legends можуть бути лише на СНД-сервері;

  • акція діє з 1.10.2019 р. по 20.10.2019 р.(включно)на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території.

  • більше оплат з Mastercard – більше шансів виграти подорож.

Повний перелік офіційних правил можно переглянути за посиланням.

Mastercard розігрує квитки на League of Legends World Championship Finals

Mastercard розігрує квитки на League of Legends World Championship Finals

killping.com

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Що входить у подорож?

• Переліт в обидві сторони для двох осіб з Києва до Парижа;

• трансфер в обидві сторони (аеропорт – готель – аеропорт);

• 2 ночі, 3 дні в 4- або 5-зірковому готелі, один номер для двох осіб;

• 2 квитки на League of Legends World Championship Final і страхування подорожі;

• картка Mastercard для витрат на товари, продукти харчування, напої (150 € на добу на 2 особи)

Як писав OBOZREVATEL, міжнародна платіжна система MasterCard змінила правила автоматичного списання грошей з карт. Для кожного регулярного списання коштів продавці тепер повинні отримувати явну згоду клієнта на такі операції, йдеться на сайті американської корпорації.

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MasterCard
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