Mastercard анонсує креативну співпрацю з анімаційним фільмом "Мавка. Лісова пісня"

Співпраця Mastercard з повнометражним анімаційним фільмом "Мавка. Лісова пісня" виробництва студії Animagrad (FILM.UA Group) передбачає серію онлайн та офлайн активностей у 2019-2021 роках.
mavka.ua
Вже не перший рік Mastercard активно підтримує міжнародні та локальні кіноподії. В Україні компанія стала партнером українського анімаційного фільму "Мавка. Лісова Пісня". Креативна співпраця триватиме протягом 2019-2021 років та передбачає інтегровану кампанію від Mastercard, що розкриває Всесвіт Мавки з нових сторін.
Анімаційний повнометражний фільм "Мавка. Лісова пісня", що створюється студією Animagrad (FILM.UA) за мотивами твору Лесі Українки "Лісова пісня" та на образах зі слов'янської міфології , зараз знаходиться на етапі виробництва. Проте, вже на цей момент проект має визнання та свої результати як в Україні, так і за кордоном.
Міжнародна кіноіндустрія не лише зацікавлена проектом, а й не зволікає з придбанням прав на прокат фільму. Зокрема під час Канського кіноринку, великий німецько-австрійський дистриб'ютор Koch Films придбав пакет прав на показ мультфільму "Мавка. Лісова пісня" на території Німеччини та німецькомовних країн Європи. А раніше права на показ придбала компанія Italia Film International, субдистриб'ютор Walt Disney Studios у країнах Близького Сходу та Північної Африки.
"Mastercard, як і "Мавка. Лісова пісня", робить світ магічним завдяки своїм інноваціям і технологіям . Упродовж інтегрованої кампанії ми будемо відкривати нові грані Всесвіту Мавки для наших користувачів – завдяки спеціальним подіям, ЗD та VR, сюрпризним активаціям та новому баченню міського простору за мотивами "Мавки", – зазначила директор з маркетингу Mastercard в Україні Наталя Байдала.
Наталя Байдала
"Згідно з нашими дослідженнями кіно впевнено займає ТОП-категорії passion – як у Європі, так і в Україні . 47% українських користувачів відзначають кіно на першому місці серед своїх захоплень. Тож територія кіно та емоцій є традиційною для Mastercard у всьому світі, і ми вже не перший рік підтримуємо різноманітні міжнародні кіноподії – Канський, Венеціанській, Берлінський, Одеський кінофестивалі, і тепер співпраця з "Мавкою" є казковим продовженням нашої кіноісторії", – додала вона.
"Мавка. Лісова пісня" кілька разів ставала першим українським мультфільмом, який відбирали на престижні міжнародні форуми, зокрема на пітчинг Cartoon Movie в Бордо та анімаційний бізнеc-форум Cartoon 360 у Барселоні. З моменту виходу тизера "Мавка" зарекомендувала себе як фільм-подія та зібрала безліч прихильників. А за доволі короткий період розвитку проект став цілісним мультиплатформним брендом, а точніше – Всесвітом, де фільм є лише одним з можливих втілень.
Ірина Костюк
"Спільні плани двох потужних брендів "Мавка. Лісова пісня" та Mastercard надзвичайно масштабні, цікаві та інноваційні. Ми горді опинитися серед проектів, з якими співпрацює Mastercard, поруч із такими гігантами ринку, як Канський кінофестиваль. І це тільки початок шляху , ми ж тим часом продовжуємо невпинно працювати над створенням мультфільму", – сказала продюсер фільму "Мавка. Лісова пісня" Ірина Костюк.
"Мавка. Лісова пісня" — другий повнометражний мультфільм української студії Animagrad (FILM.UA Group), який зараз перебуває на стадії продакшену. Мультфільм створюютьза мотивами драматичної поеми Лесі Українки "Лісова пісня", а також на основі українських міфів та культурних традицій. Експерти провідних етнографічних інституцій – Кафедра фольклористики Київського Національного Університету ім. Тараса Шевченка, Музей ім. Івана Гончара, Музей історії української моди – працюють у складі знімальної групи фільму над інтерпретацією українських міфів, легенд, вірувань, обрядів та візуальної культури в унікальному анімаційному світі "Мавки". Для створення саундтреку до команди мультфільму приєдналися відомі всьому світові музиканти гурту "ДахаБраха".
Мультфільм "Мавка. Лісова пісня" переміг у 9-му конкурсі Державного агентства України з питань кіно у вересні 2016 року й отримав державне фінансування в розмірі 30% від загального бюджету. Попередня дата готовності мультфільму "Мавка. Лісова пісня" — 2020 рік. Стежте за новинами на нашому сайті та у соціальних мережах Facebook та Instagram.
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