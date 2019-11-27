Люди вкладывают в слово “любовь” слишком много смыслов, чтобы наверняка знать, о чем вообще идет речь. Ведь может быть любовь к Родине, детям, родителям и может быть любовь между двумя людьми, обычно, между мужчиной и женщиной. Это – совершенно различные явления по своей природе, но называются одним и тем же словом. В итоге, само это понятие утратило конкретный смысл и чаще всего, это слово используют механически.

Но сейчас – не об этом. Есть еще одна инкарнация слова "любовь", которая больше подходит к слову "уважение", но находится чуть выше. Помните, как говорят? "Любимый актер, певец, композитор…" и так далее. Так вот, поговорим о чем-то подобном, но обозначим явление словом "уважение", в его верхней смысловой части. Вот как его измерить?

Нам (редакции) кажется, что если и рассуждать о таких категориях, то бесполезно применять какие-то градации, поскольку нет ни единиц, ни средств измерения этого явления. А потому проще рассуждать на эту тему в режиме однозначного ответа: "да" или "нет". То есть, либо есть такое теплое и доброжелательное уважение, либо его нет. На эти размышления подтолкнула нынешняя поездка Порошенко в провинцию Альберта, Канада.

В данном случае, мы не станем погружаться в программу его поездки, а просто отметим несколько вещей, проявившихся как в канадском Эдмонтоне, так и в других местах. Именно о программе порассуждаем в отдельной теме.

Итак, Порошенко приехал в Канаду и его встретила украинская диаспора. Встретила тепло и открыто. Порошенко лично приветствовал министр обороны Канады. Его речи транслировались по общенациональному телевидению Канады.

А до этого, у него была встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель, где они обсуждали вопросы предстоящей встречи в Нормандском формате. Его приняла семья покойного сенатора Маккейна. Того самого Маккейна, который один из республиканской партии мог указать место Трампу. Между прочим, его приняли в семье, в которую заказан путь самому Трампу. Маккейн в своем завещании распорядился не допускать действующего президента США на собственные похороны. Причем, там были все экс-президенты США, а кроме того, там был и Порох, а вот Трампа не пустили.

Ну и кроме того, Порошенко побывал во многих городах Украины, где было одно и тоже – масса людей, которые пришли лично поприветствовать своего президента.

А теперь вопрос. Кого из экс-президентов Украины приглашали к себе действующие первые лица государств? Кого так радостно приветствовал генсек НАТО? Кто из них, уже будучи "экс", отстаивал интересы Украины? К кому сходились такие массы людей просто чтобы отдать ему дань уважения и сказать "спасибо"?

Новини А дело ведь не в Порошенко

Некие деятели одно время рассказывали, что у них бешеный рейтинг. Теперь они заткнулись, но раз уже они жонглировали статистикой, вот здесь мы представили статистику. Кто из экс-президентов Украины имел подобную репутацию в Украине и мире? Даже то, что путинский политики в Украине через своих холуев пытаются устроить травлю Порошенко – только плюс к его репутации.

Еще Черчилль сказал своим соотечественникам: "У тебя есть враги? Хорошо. Значит в своей жизни ты что-то отстаивал". А нам, украинцам, можно продлить цитату. А если твои враги – Путин с холуями, то ты отстаивал правильные вещи.

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