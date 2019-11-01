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1 листопада • оновлено в 11:26
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/ Суспільство

Масштабний обмін полоненими: Пристайко розкрив подробиці

1.3т Читати матеріал російською

Наразі "Л/ДНР" і Україна готуються до обміну полоненими і підбирають кандидатів для звільнення.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає ТСН. При цьому терміни нового обміну він не зміг озвучити.

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"Зараз ми готуємося до ще масштабнішого обміну... Це не період очікування, це період добору відповідних кандидатів на обмін, вивчення їхніх справ і водночас можливість звільнення", – розповів глава МЗС.

"Мені б хотілося, щоб він відбувся максимально швидко. Ми взагалі не прив'язуємося до Нормандського саміту. Якщо саміт лідерів і посприяє обміну, ми не маємо нічого проти. Для нас будь-яка затримка зі звільненням людей, це, м'яко кажучи, трагедія. Ми не прив'язуємося до цього ніяк", – додав Пристайко.

Він зазначив, що сподівається на зустріч лідерів у "нормандському форматі" вже у листопаді.

Пристайко розкрив подробиці обміну полоненими

Пристайко розкрив подробиці обміну полоненими

Радіо Свобода

Як повідомляв OBOZREVATEL, у самопроголошеній так званій "ДНР" заявили, що готові до проведення обміну полоненими з Києвом за формулою "52 на 85".

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Тема
Обмін полоненими
Особа
Вадим Пристайко
Місце
Україна
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Мир Миру
Мир Миру
Хоч ЩОСЬ серйозне сказали
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Мир Миру, серьезнее - это лапки кверху)))
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