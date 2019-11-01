Масштабний обмін полоненими: Пристайко розкрив подробиці

Наразі "Л/ДНР" і Україна готуються до обміну полоненими і підбирають кандидатів для звільнення.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає ТСН. При цьому терміни нового обміну він не зміг озвучити.

"Зараз ми готуємося до ще масштабнішого обміну... Це не період очікування, це період добору відповідних кандидатів на обмін, вивчення їхніх справ і водночас можливість звільнення", – розповів глава МЗС.

"Мені б хотілося, щоб він відбувся максимально швидко. Ми взагалі не прив'язуємося до Нормандського саміту. Якщо саміт лідерів і посприяє обміну, ми не маємо нічого проти. Для нас будь-яка затримка зі звільненням людей, це, м'яко кажучи, трагедія. Ми не прив'язуємося до цього ніяк", – додав Пристайко.

Він зазначив, що сподівається на зустріч лідерів у "нормандському форматі" вже у листопаді.

Пристайко розкрив подробиці обміну полоненими Радіо Свобода

Як повідомляв OBOZREVATEL, у самопроголошеній так званій "ДНР" заявили, що готові до проведення обміну полоненими з Києвом за формулою "52 на 85".

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