Масштабне дослідження розкрило головні страхи людей

Люди в усьому світі найбільше бояться змін клімату, корупції, бідності та конфліктів.

Про це йдеться в дослідженні Організації об'єднаних націй "ООН 75: майбутнє, яке ми хочемо, ООН, яка нам потрібна", передає ТАСС.

"Більшість респондентів у всіх регіонах найбільш стурбовані змінами клімату. Вони назвали нездатність зупинити кліматичну кризу і руйнування навколишнього середовища найбільшим з середньострокових і довгострокових страхів", – йдеться в доповіді.

Згідно з ним, 49% опитаних вважають, що екологічна ситуація на планеті погіршиться.

Крім клімату, люди бояться погіршення ситуації з бідністю, корупцією, безробіттям і конфліктів. Погіршення ситуації з корупцією очікує 41% опитаних. При цьому 87% респондентів впевнені, що "міжнародне співробітництво відіграє ключову роль для подолання названих викликів, в тому числі в боротьбі з пандемією".

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, ВООЗ заявила про позитивну динаміку пандемії коронавірусу. Кількість летальних випадків зменшилася.