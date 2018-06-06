Масштабна пожежа в Чорнобилі: з'явилися свіжі фото і відео

В мережі оприлюднили свіжі фото і відео масштабної пожежі в Чорнобильській зоні Київської області.

На місці зараз горить близько 3 га лісу і трави, однак є ризики подальшого поширення вогню через пориви вітру.

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Небезпека полягає в тому, що осередки загоряння розташовані на шляху до Рудого лісу, який вважається одним з найбільш забруднених ділянок Чорнобильської зони - під час вибуху на АЕС він прийняв на себе найбільшу дозу радіації.

kyivobl.dsns.gov.ua

"Для ліквідації пожежі залучили додаткові сили, це 15 одиниць техніки з усіх підрозділів Київської області. Горить не ліс, а трава і лісова підстилка. Верхової пожежі немає на даний момент, горить саме трава", - відзначають в ДСНС.

kyivobl.dsns.gov.ua

kyivobl.dsns.gov.ua

Також рятувальники зазначають, що радіаційної небезпеки для Києва немає:

- У Києві радіаційний фон становить 11 мкР/год (безпечний рівень - до 30 мкР/год).

- У місті Чорнобиль радіаційний фон становить 32 мкР/год (безпечний рівень - до 50 мкР/год).

- На промисловому майданчику Чонобільськой АЕС радіаційний фон становить 51,6 мкР/год (безпечний рівень - до 140 мкР/год).

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kyivobl.dsns.gov.ua

У той же час експерти відзначають, що існує загроза для екології.

У коментарі OBOZREVATEL директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко висловив сумніви в достовірності даних, що публікуються ДСНС.

"Чому немає даних санстанції, екоінспекції? Які дані? По альфа, по бета, по гамма? Чи можна цьому вірити? І де вони брали ці норми, в якому місці? У мене дуже багато питань до цих даних", - говорить еколог.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, за фактом пожежі ГУ НП в Київській області вже відкрило кримінальне провадження за ч. 1 ст. 245 (Знищення або пошкодження лісових масивів) Кримінального кодексу України.

Розглядають три основні версії: самозаймання сухої трави через спеку, технічна причина, а також навмисний підпал.