Масштаб цвітіння води в Чорному морі показали з космосу. Фото

Цвітіння води в Чорному морі показали з космосу.

Масштаб цвітіння водоростей на узбережжі Чорного моря в Україні показали з космосу.

Дослідження північно-західної частині моря за допомогою апаратів Sentinel-3A і Sentinel-3B показало, що рівень цвітіння досягає пікових значень. Про це повідомила пресслужба Національного центру управління та випробувань космічних засобів (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Індикатором забруднення води і кількості біомаси фітопланктону обраний хлорофіл-а, який побічно дозволяє оцінити інтенсивність цвітіння водоростей у водоймищах", – відзначили в центрі.

Цвітіння води в Чорному морі spacecenter.gov.ua

З отриманих даних видно, що найбільша концентрація рослин зафіксована в Лебедівці, Курортному, Затоці, Білгород-Дністровському, Очакові, Південному, Станіславі, Очаківському, Голій Пристані, Лазурному.

Найзабрудненіша вода зараз в озерах Сасик, Шагани, Алібей і Дністровському лимані, Дніпровській, Тендрівській і Джарилгацькій затоках. Відзначається, що узбережжя Одеси має середній рівень забруднення.

Дослідження проводилися з 28 червня по 1 липня 2020 року.

Як писав OBOZREVATEL раніше, зелена жижа, в яку перетворилася морська вода біля узбережжя Одеси через водоростей, може завдати серйозної шкоди здоров'ю людини.