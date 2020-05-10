Масово засохне ліс і зникнуть малі річки: екологи забили на сполох через аномалії в Україні

Через підвищення середньорічної температури і зменшення кількості опадів під загрозою зникнення в Україні виявилися замкнуті системи: болота, озера і малі річки, де приплив води незначний.

Ці два фактори впливають як на обміління озер, так і на падіння ґрунтових вод. Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів еколог Олександр Соколенко.

За його словами, ситуація для великих річок в країні не настільки критична, тому що обміління Десни і Дніпра обумовлено саме аномально теплою зимою.

Озеро Світязь в Україні обміліло facebook.com/alexander.gech

"Але це аномалія, яка швидше за все не буде повторюватися з року в рік. За останні десятиліття ми могли спостерігати подібні гойдалки з дуже теплими або навпаки дуже холодними зимами", – підкреслив еколог.

Соколенко спрогнозував, що в наступних роках рівень води в річках буде вище, ніж зараз, якщо повторення останньої зими не буде. Але навіть при цьому склалася загрозлива для багатьох сфер ситуація, розповів він.

"Це несе за собою дуже багато наслідків, в тому числі масове висихання дерев, особливо хвойних. Сотні тисяч гектарів лісів у нас фактично знаходяться в пригніченому стані. Це удар по сільському господарству, так як відчувається нестача вологи в грунтах, що впливає на вегетацію рослин і урожай. Це і проблеми з питною водою, які можуть з'явиться в ряді регіонів, тому що в колодязях води не буде", – зазначив Соколенко.

Озеро Світязь в Україні обміліло facebook.com/alexander.gech

У зону ризику особливо потрапляють південні області, якщо погода буде посушливою, є ймовірність введення обмеження подачі питної води для населення.

"Проблеми поглиблюються з просуванням на південь, там ці процеси більш відчутні. Південна Україна – перший кандидат для таких обмежень. Звичайно, якщо синоптична ситуація кардинально зміниться і підуть постійні дощі, цей ризик зменшиться. Але якщо погода буде посушливою, то це стане неминучим" , – заявив еколог.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в цьому році Україну через глобальні зміни погодних умов чекає неврожай, а разом з тим – підвищення цін на основні продукти. Така ситуація може тривати близько 10 років.