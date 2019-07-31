Масово вимерли: на українському курорті трапилася страшна НП

В Азовському морі масово вимерли медузи-корнерот, які останнім часом регулярно атакували відпочивальників.
Про це в Facebook повідомила юрист Богдана Чернявська, опублікувавши підтверджувальні фото і відео з відпочинку поблизу Генічеська Херсонської області (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"Як ви розумієте, це не нормально для Азовського моря. Такого ніколи не було. Причиною всього цього є будівництво Керченського моста, викиди, глобальне потепління також має вплив", – зазначила вона.
Азовське море
azov-more.in.ua
На українському курорті вимерли медузи
Facebook Богдани Чернявської
На кадрах видно, що на берег винесло безліч медуз, які загинули. За словами Чернявської, через це пляж закрили і відпочивальникам заборонили купатися через небезпеку для здоров'я.
На українському курорті вимерли медузи
Facebook Богдани Чернявської
На українському курорті вимерли медузи
Facebook Богдани Чернявської
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відпочивальників на Дніпрі в місті Черкаси налякали медузи розміром в 2-3 сантиметри. Вони заполонили море також у Кирилівці Запорізької області.
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