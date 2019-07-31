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Масово вимерли: на українському курорті трапилася страшна НП

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В Азовському морі масово вимерли медузи-корнерот, які останнім часом регулярно атакували відпочивальників.

Про це в Facebook повідомила юрист Богдана Чернявська, опублікувавши підтверджувальні фото і відео з відпочинку поблизу Генічеська Херсонської області (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Як ви розумієте, це не нормально для Азовського моря. Такого ніколи не було. Причиною всього цього є будівництво Керченського моста, викиди, глобальне потепління також має вплив", – зазначила вона.

Новини
Перша допомога при укусі медузи

Азовське море

Азовське море

azov-more.in.ua

На українському курорті вимерли медузи

На українському курорті вимерли медузи

Facebook Богдани Чернявської

На кадрах видно, що на берег винесло безліч медуз, які загинули. За словами Чернявської, через це пляж закрили і відпочивальникам заборонили купатися через небезпеку для здоров'я.

На українському курорті вимерли медузи

На українському курорті вимерли медузи

Facebook Богдани Чернявської

На українському курорті вимерли медузи

На українському курорті вимерли медузи

Facebook Богдани Чернявської

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відпочивальників на Дніпрі в місті Черкаси налякали медузи розміром в 2-3 сантиметри. Вони заполонили море також у Кирилівці Запорізької області.

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Тема
Літній відпочинок
Місце
Україна
Тег
Азовське море
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