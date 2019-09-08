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9 вересня • оновлено в 11:14
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"Масовий психоз": у "ДНР" дітей зігнали на площу у радянській формі. Фото

7.6т Читати матеріал російською

У "ДНР" дітей зігнали на площу у шкільній формі, яку носили під час існування СРСР.

На дітях були піонерські краватки і шапки. Відповідний знімок опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

Також школярам роздали червоні кулі та вручили прапори "ДНР".

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"У Дирляндіі йде все за планом... Який ще розробив Вольдемар Ульянов, а інший Вольдемар продовжує впроваджувати як один з варіантів масового психозу. Одне шкода – це дітей, які стоять в цьому строю і останні 5 років піддаються агресивній совковій пропаганді, яка дуже сильно входить в голову, а лікується жаль дуже важко", – підписав фото Штефан.

В "ДНР" дітей зігнали на площу в радянській формі

В "ДНР" дітей зігнали на площу в радянській формі

t.me/a_shtirlitz

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ДНР" розповіли про тотальну русифікацію. Росія ліквідувала українські школи і змінила навчальну програму.

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Місце
Україна
Тег
ДНР
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Ну Штефана Штирлица уже ни что не вылечит ! Майдан головного мозга ещё не изучен наукой, учёные только опыты ставят на рагулях!
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Махов Макс, ты о чём ,убогая жертва медицинской реформы?
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Махов Макс
Махов Макс
Куцыйфуй Дмитрий, галстук свой погладь. Бгггггаааа
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
гнали небось хунвенбины с трехлинейками,шинелка в пол,буденовка в небо,на боку сабля ,размером с Дунай,из латышких стрелков видать..
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Махов Макс
Махов Макс
Пионервожатый Швондер небось! Бгггггаааа
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