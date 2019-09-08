"Масовий психоз": у "ДНР" дітей зігнали на площу у радянській формі. Фото

У "ДНР" дітей зігнали на площу у шкільній формі, яку носили під час існування СРСР.

На дітях були піонерські краватки і шапки. Відповідний знімок опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

Також школярам роздали червоні кулі та вручили прапори "ДНР".

"У Дирляндіі йде все за планом... Який ще розробив Вольдемар Ульянов, а інший Вольдемар продовжує впроваджувати як один з варіантів масового психозу. Одне шкода – це дітей, які стоять в цьому строю і останні 5 років піддаються агресивній совковій пропаганді, яка дуже сильно входить в голову, а лікується жаль дуже важко", – підписав фото Штефан.

В "ДНР" дітей зігнали на площу в радянській формі t.me/a_shtirlitz

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ДНР" розповіли про тотальну русифікацію. Росія ліквідувала українські школи і змінила навчальну програму.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!