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26 травня • оновлено в 02:06
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Масовий мор бджіл в Україні: експерти знайшли сліди "хімічної зброї"

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До масової загибелі бджіл в Україні в цьому році привели два фактори – зміна клімату і використання агрохімікатів, в яких містяться заборонені в країні речовини. Це небезпечно і для людини.

Хіміки зайнялися дослідженням мору, який стався на місяць раніше, ніж зазвичай, пише ТСН (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Масовий мор бджіл в Україні: експерти знайшли сліди "хімічної зброї"

pixabay.com

Зазначається, що, як правило, бджоли щорічно гинуть через хімікати, якими фермери обробляють свої поля. Але в цьому році ситуація інакша, тому що на полях ще нічого не цвіло і не оброблялося.

Аналіз мертвих бджіл в Кіровоградській області показав, що відомі всім пестициди вбили тільки 20% бджіл, інші загинули через заборонені речовини, які використовують для протруєння насіння, щоб їх не нищили шкідники.

Виявилося, що це пов'язано з пиловими бурями, які відбуваються через сильні вітри в поєднанні з пересохлим грунтом.

"Пилова буря переносить ці токсичні речовини. І таким чином бджоли могли потрапляти під ці хмари пилу, а для бджоли не обов'язково з'їдати це. Досить, щоб речовина залишилася на крильцях або лапках. Вона прилітає у вулик і цей токсичний препарат передається всій бджолиної сім'ї", – пояснив професор, директор Наукового центру харчової та хімічної імені Л. І. Медведя Микола Проданчук.

Але причина не тільки в цьому. За словами завідуючої лабораторії "Токсикологічний дослідницько-випробувальний центр фізико-хімічного аналізу" Алли Гринько, майже 70% пестицидів і агрохімікатів в Україні є фальсифікованими. Вона уточнила, що часто це китайські підробки під виглядом відомих виробників.

"Бувають заявлені одні діючі речовини, а ми виявляємо зовсім інші. Ми промоніторили в Україні багато продукції нібито білоруського походження на основі фіпронілу. Рекомендується обробляти сади. Обробляти картопля. Село масово закупило інсектициди на основі фіпронілу, який недозволено використовувати для наземної обробки", – пояснила Гринько.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі почали бити на сполох через пророцтва болгарської провісниці Ванги і фізика Альберта Ейнштейна про масову загибель бджіл, які нібито почали збуватися.

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Автор
Юрій Сергієнко
Місце
Україна
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