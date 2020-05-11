Масові зібрання й ходіння без маски: за що все ще можуть оштрафувати в Україні

У понеділок, 11 травня, в Україні вперше послабили карантинні заходи на державному рівні. Частину обмежень зняли, але багато заборон все ще діє.

OBOZREVATEL дізнався, за порушення яких норм, встановлених урядом, досі можна отримати штраф.

Прем'єр Денис Шмигаль на своїй Facebook-сторінці заявив, що карантин переходить у адаптивну модель. Іншими словами, є певні послаблення на державному рівні, але в кожній області можуть їх забирати та вводити нові карантинні заходи, якщо це необхідно.

Втім, обмеження, які залишилися, самостійно ліквідувати не можна. Отже, ось що все ще заборонено в Україні:

масові зібрання;

перебування на вулиці без маски й документів;

переміщення групами більш ніж по дві особи;

втеча з самоізоляції чи обсервації;

перебування в громадських місцях дітям, що молодші за 14 років, без батьків;

відвідування спортивних і дитячих майданчиків;

відвідування навчальних закладів;

робота закладів надання паліативної допомоги (будинків для літніх осіб);

діяльність пунктів тимчасового перебування мігрантів;

відкриття залів ресторанів, крім літніх майданчиків;

робота кінотеатрів, спортзалів, фудкортів;

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За все це передбачена відповідальність – як адміністративна, так і кримінальна:

– за порушення правил карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм:

штраф від 17 000 грн до 34 000 грн – на громадянина, який порушив ці умови;

штраф від 34 000 грн до 170 000 грн – на посадову особу підприємства, що відповідає за забезпечення виконання та дотримання виконання наведених вище правил.

– за порушення санітарних правил і норм, що спричинило або могло спричинити поширення захворювань, передбачена відповідальність у вигляді:

штрафу від 17 000 грн до 51 000 грн або арешту, обмеження чи позбавлення волі.

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