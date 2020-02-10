Масові стихійні лиха та вимирання: вчені розповіли про нові загрози глобального потепління

У 2019 році середня глобальна температура поверхні Землі піднялася на 1,71 градуса вище середньої температури XX століття. Водночас глобальне потепління позначилося на погоді в різних регіонах й призвело до стихійних лих і жертв.

Саме минулий рік показав, до чого людство повинно звикати, оскільки в найближчому майбутньому ситуація тільки продовжить посилюватися. Детальніше про це пише "Лента.ру".

Так, за даними вчених, діяльність людей спровокувала те, що Земля не просто нагрівається – змінюються і шляхи перерозподілу енергії в атмосфері, що зі свого боку робить погоду непередбачуваною, а стихійні явища ще потужнішим.

Глобальне потепління призводить до незворотних змін

Найспекотніший рік

За даними тисяч станцій наземного моніторингу, липень 2019 року став найтеплішим місяцем на планеті за всю історію спостережень. Тоді теплові хвилі спровокували панування рекордної спеки, а також пожежонебезпечної ситуації одразу в декількох регіонах планети.

Наприклад, на початку минулого літа температура на півночі Індії в місті Чуру (штат Раджастхан) досягла 50,6 градуса Цельсія, що призвело до декількох смертельних наслідків. Ця погода тривала щонайменше тиждень і в низці інших штатів – там термометри показували до 44-47 градусів.

Липень 2019 року став найтеплішим місяцем на планеті за всю історію спостережень mayaksbor.ru

Як зазначають фахівці, в тропічній частині Тихого океану більше не спостерігається Ель-Ніньо – коливання температури поверхневого шару води. Тобто, підкреслюють дослідники, спека 2019-го майже повністю пов'язана не з природними циклами, а саме з глобальним потеплінням.

Гренландський парник

Не менший удар теплові хвилі справили й по Північній півкулі. Так, 1 серпня 2019 року Гренландія втратила рекордну кількість льоду – маса талої води, що пішла в океан, склала рекордні 12,5 мільярда тонн.

За словами вчених, таке швидке танення зафіксовано вперше за всю історію спостережень – починаючи з 1950 року. Водночас за короткий термін 60 відсотків поверхні льодового щита Гренландії протануло на один міліметр углиб – тільки за першу половину 2019 року розтануло 248 мільярдів тонн льоду.

За першу половину 2019 року в Гренландії розтануло 248 мільярдів тонн льоду vladtime.ru

За минулий рік були побиті всі температурні рекорди й на Алясці. Наприклад, 4 липня в штаті Анкоридж температура досягла 32 градусів за Цельсієм, тоді як нормою є 18-19 градусів.

Таке потепління вчені пов'язують саме з таненням арктичних льодів і зростанням температури Північного Льодовитого океану. Аномальна погода призвела до голоду серед тварин і смерті тисяч тупиків, оскільки через підвищену температуру води риба, якою харчуються ці птахи, попливла в холоднішу частину океану на північ.

Ліси у вогні

Поряд із спекою у 2019 році континенти охопили найпотужніші лісові пожежі. Це стихійне лихо кліматологи назвали найбільш безпрецедентним за масштабом, яке було спровоковане кліматичними змінами.

Так, із початку червня в районі Північного полярного кола вчені зафіксували понад сто лісових пожеж, які опинилися були найсильнішими за 16 років супутникових спостережень. У деяких випадках загоряння охоплювало понад сто тисяч гектарів.

Пожежі в Австралії змінять клімат на всій Землі hightech.fm

А в кінці осені минулого року пожежі, викликані спекою і посухою, також охопили австралійський штат Новий Південний Уельс. У результаті стихійного лиха загинули понад 20 людей, декілька тисяч змушені були покинули свої будинки. Вогонь, який поширився приблизно на п'ять мільйонів гектарів лісу, знищив тисячі будинків. Стихія також погубила понад мільярд диких тварин. Водночас причиною загибелі тварин стало не тільки полум'я, а й знищення їхнього природного місця існування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулий 2019 рік став одним із найспекотніших для світу, а середні глобальні температури – другими найбільшими за всю історію спостережень. Однак у 2020-му варто очікувати ще більше температурних максимумів.

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