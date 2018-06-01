Масові підпали і похоронний вінок: на Донбасі влаштували "полювання" на волонтера

У Костянтинівці Донецької області невідомі вже довгий час посилають погрози волонтеру Наталі Воронцовій.

Як написала вона на Facebook, її будинок вже шість разів намагалися підпалити, а днями підкинули у двір похоронний вінок.

Варто відзначити, що Воронцова часто в соцмережах критикує місцеву владу.

"Тільки почала писати про сморід і транспорт, критикувати місцеву владу і ось отримайте... Сьогодні вранці виявила в своєму дворі... Підпали шість разів, перекидання шлакоблоків і шин через ворота (які лежать, щоб ворота не знесли), ну а тепер вінок похоронний... Не дочекаєтеся! Наступного разу може бути і коктейль Молотова або граната..." - написала вона.

На ситуацію звернула увагу доброволець АТО Олена Білозерська.

Вона зазначила, що Воронцова багато допомагала підрозділу УДА, а її дочка і зять служили в ДУК і УДА.

"Заяви в поліцію писала - марно. Наталя каже, що з усіма сусідами живе мирно, ворогів немає, але часто, її передплатники свідки, критикує в інтернеті місцеву владу. Хто має можливість - натякніть якось чемно поліції, що пора, нарешті, розслідувати цю справу", - написала Білозерська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні невідомі напали на волонтера Тетяну Шеремет.