Масові ДТП з поліцією: українці назвали винних

Патрульна поліція в Україні постійно потрапляє в ДТП через те, що туди набрали недосвідчених співробітників.

Так вважає 59% читачів OBOZREVATEL, які взяли участь у відповідному опитуванні на нашому сайті. Всього проголосували майже 9 тисяч осіб.

Відзначимо, причиною опитування стала масштабна аварія в Сумах, де авто поліції зіткнулося з легковиком на перехресті і влетіло в натовп пішоходів.

Майже кожен третій респондент (29%) вказав на те, що ситуація на дорогах України знаходиться в критичному стані, тому потрібно посилити покарання для порушників ПДР.

8% тих, хто проголосував, вважають головною проблемою аварій український менталітет - "а раптом проскочу". Лише 2% при цьому стали на захист поліцейських, заявивши, що вони не винні в ДТП і це люди самі порушують.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні також масштабна смертельна аварія сталася недалеко від Києва.