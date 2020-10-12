Україна однією з перших отримає вакцину від COVID-19: Радуцький розповів, коли чекати
У ВООЗ анонсували появу вакцини від COVID-19 до кінця року
Усього у світі на різній стадії розробок знаходиться близько 200 вакцин
Вісім із них вже на третій фазі клінічних випробувань
До кінця року масового виробництва вакцини проти коронавірусу світові компанії не прогнозують.
Про це заявив глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький в ефірі телеканалу "Україна 24".
За його словами, поки вакцина не з'явиться, кількість хворих на COVID-19 зростатиме.
"А з огляду на те, що сьогодні прогнозують великі компанії, що займаються розробкою вакцини, ми маємо розуміти, що раніше весни світ її не отримає. Україна стане однією з країн, яка буде передусім забезпечуватися вакцинами: ми увійшли в так званий вакцинний альянс, і чекаємо, що як тільки у світі з'явиться зареєстрована вакцина, Україна так само буде її отримувати. Це буде або китайська, або американська, або французька вакцина – це країни, які увійшли до альянсу, і ми чекаємо, яка з них першою почне масово виробляти вакцину. На жаль, прогнозів, що це станеться цього року, ми не бачимо ні від однієї компанії", – уточнив народний депутат.
Раніше OBOZREVATELповідомив про те, що "Слуги народу" запропонували закупити вакцину від COVID-19 у росіян.