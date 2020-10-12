Україна однією з перших отримає вакцину від COVID-19: Радуцький розповів, коли чекати

До кінця року масового виробництва вакцини проти коронавірусу світові компанії не прогнозують.

Про це заявив глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, поки вакцина не з'явиться, кількість хворих на COVID-19 зростатиме.

"А з огляду на те, що сьогодні прогнозують великі компанії, що займаються розробкою вакцини, ми маємо розуміти, що раніше весни світ її не отримає. Україна стане однією з країн, яка буде передусім забезпечуватися вакцинами: ми увійшли в так званий вакцинний альянс, і чекаємо, що як тільки у світі з'явиться зареєстрована вакцина, Україна так само буде її отримувати. Це буде або китайська, або американська, або французька вакцина – це країни, які увійшли до альянсу, і ми чекаємо, яка з них першою почне масово виробляти вакцину. На жаль, прогнозів, що це станеться цього року, ми не бачимо ні від однієї компанії", – уточнив народний депутат.

Раніше OBOZREVATELповідомив про те, що "Слуги народу" запропонували закупити вакцину від COVID-19 у росіян.