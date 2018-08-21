Масова загибель туристів на Арабатській стрілці: у ДержНС назвали винних

Пляж у селі Стрілкове на Азовському морі, де за добу потонуло п'ятеро людей, не обладнаний рятувальним постом і відноситься до категорії "диких". Відповідальність за можливі НП на таких пляжах повністю лягає на плечі відпочивальників.

Про це розповіла в ефірі ObozTV спікер ДержНС у Херсонській області Квіта Заобурна. За її словами, люди, що потонули, відпочивали дикунами. Вони приїхали з різних міст України, також був один місцевий з Генічеська.

"Це був дикий пляж, він не був обладнаний рятувальними постами, не був позначений як пляж. Зрозуміло, ніхто не пильнував за безпекою в цьому місці. У таких випадках забезпечення безпеки повністю лягає на плечі самих відпочивальників", - повідомила Заобурна.

"Наші працівники зі служби порятунку проводять роз'яснювальну роботу навіть у таких місцях, де не передбачені пляжі, але ми знаємо, що люди там купаються", - додала представник ДержНС.

За її словами, такі місця треба обладнувати рятувальними постами, які можуть надати допомогу за лічені хвилини. Однак ініціативу в цьому питанні має виявляти не сама служба порятунку, а місцева влада.

Коментуючи дії поліції, яка перекваліфікувала справу про загибель людей на нещасний випадок, Заобурна знову нагадала: "Люди купалися в необладнаних для цього місцях".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 серпня на Арабатській стрілці всього за 4 години потонули п'ятеро людей, ще п'ятьох вдалося врятувати. В день трагедії був шторм, тому купатися в таких умовах було небезпечно. За даними ДержНС, дикий пляж був обладнаний знаками "купатися заборонено", але відпочивальники їх проігнорували.

Серед загиблих - 35-річний мешканець Харкова, 49-річний мешканець Дніпра, 43-річний і 42-річний мешканці Кривого Рогу та 33-річний мешканець Генічеська.

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