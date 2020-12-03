В Італії оголосили строки початку масової вакцинації від COVID-19

Початок масової вакцинації від коронавірусу в Італії заплановано на другу половину січня 2021 року.

Про це повідомив президент Вищої ради охорони здоров'я країни Франко Локателлі, пише La Repubblica. Рішення Європейського агентства лікарських засобів з використання антикоронавірусних вакцин Pfizer і Moderna очікується 29 грудня та 12 січня, наголосив він.

За словами Локателлі, заплановано вакцинувати 1,7 млн осіб, для цього необхідно 3,4 млн доз (вакцинація є двоетапною).

Після початку масової вакцинації в другій половині січня в Італії очікують на збільшення кількості доступних доз.

"До кінця літа або початку осені ми повинні завершити проведення найбільшої кампанії масової вакцинації, яка коли-небудь проводилася в країні", – заявив президент Вищої ради охорони здоров'я Італії.

Науковий директор Інституту Спалланцані в Римі Джузеппе Іпполіто уточнив, що ті, хто перехворів на коронавірус, не повинні вакцинуватися, оскільки в них виробилися природні антитіла.

"Їм потрібно буде лише контролювати рівень цих антитіл. І коли він впадє, необхідність вакцинації може бути переглянута", – сказав він.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що в Італії озвучили план вакцинації населення країни проти коронавірусу. За словами міністра охорони здоров'я Роберто Сперанси, дозвіл на використання вакцини Pfizer може бути отримано вже 29 грудня.

Кампанія, розроблена міністерством охорони здоров'я Італії, почнеться з вакцинації лікарів і медсестер. Також пріоритетну увагу приділять літнім людям, а наступним кроком буде вакцинація представників так званих основних робітничих професій: вчителів, директорів, адміністраторів, допоміжного персоналу.