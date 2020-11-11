Маски з клапанами марні при коронавірусі – дослідження

Маски N95 з вбудованими клапанами дозволяють виходити потокам нефільтрованого повітря, що видихається, що робить їх марними для зупинки поширення коронавірусу.

Дослідник із США використовував високошвидкісні камери, щоб відобразити потоки повітря, які виходять із відкритого рота, маски N95 без клапана і маски з клапаном, пише Daily Mail.

Відеозаписи показали, що маски без клапанів успішно відфільтровують більшість крапель повітря, що видихається, тим самим знижуючи ризик передачі COVID-19.

Маски з клапанами при коронавірусі марні. Daily Mail

Проте клапани дозволяли струмені повітря, що містить краплі, виходити з маски, а це означає, що, якщо їх носить інфікована людина, вони можуть сприяти поширенню вірусних частинок.

Під час пандемії маски заохочуються в першу чергу для фільтрації повітря, що видихається носіями – більше, ніж для зупинки вдихання вірусних частинок від інших.

Безклапанні маски N94 більш ефективні в цій ролі, ніж стандартні хірургічні маски.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, фахівці клініки Клівленда заявили, що мелатонін – гормон, що регулює цикл сну і неспання і використовуваний в якості безрецептурного снотворного – може бути розглянуто як засіб проти коронавірусу.